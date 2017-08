Pedrinho passa por cirurgia e não atuará pelo Corinthians por até dois jogos

Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

Pedrinho será mais um na lista de desfalques do Corinthians na partida adiada válida pela 20ª rodada, contra a Chapecoense na quarta-feira (23) às 19h30 na Arena Condá, em Chapecó. O atacante passou por um procedimento cirúrgico para a retirada das amígdalas nesta segunda-feira.

Segundo o clube, a cirurgia foi realizada após diversas crises de amigdalite durante o ano, e o departamento médico acabou por indicar que o procedimento acontecesse, evitando futuras complicações.

O jovem deverá permanecer longe dos treinos por cerca de 10 dias após ganhar alta do hospital, o que provavelmente acontecerá na terça-feira (22), e além da partida contra a Chape, não será relacionado também contra o lanterna do Brasileirão, Atlético-GO, na Arena Corinthians. Há expectativa de que Pedrinho volte a ser relacionado contra o Santos, no dia 10 de setembro, na Vila Belmiro.

O atacante Pedrinho chegou ao elenco profissional do Corinthians em 2017, após o título na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e já atuou em 16 partidas como profissional, marcando um belo gol contra o Patriotas, em partida válida pela Copa Sul-Americana, na Arena Corinthians.

Além do jogador recém-chegado do time profissional, o técnico Fábio Carille não poderá contar com peças importantes da defesa para o confronto em Santa Catarina, como o zagueiro Balbuena, que levou cartão amarelo após o apito final no jogo contra o Vitória, sentindo também sentiu dores na coxa, e o lateral esquerdo Guilherme Arana, que deixou o campo no fim do 1T também contra o time baiano no último sábado.