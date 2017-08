Com novidades, Fábio Carille revela equipe que enfrenta Chapecoense fora de casa

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians terá novidades para a partida dessa quarta-feira contra a Chapecoense na Arena Condá, às 19h30, em partida válida pela 20º rodada do Brasileirão - o jogo havia sido adiado por conta de viagens do time de Chapecó. A principal mudança é a entrada do jovem Léo Santos, de 18 anos, na vaga do lesionado e suspenso Balbuena. Outra novidade será a entrada de Marquinhos Gabriel na posição de Clayson titular nas ultimas três partidas. Moisés pega a vaga do lesionado Guilherme Arana.

O Timão treinou na manhã desta terça-feira antes da viagem para Santa Catarina. No campo, Fábio Carille confirmou as mudanças. Balbuena e Guilherme Arana dão espaço para Léo Santos e Moisés. O paraguaio tem lesão no músculo posterior da coxa esquerda, já o lateral teve lesão detectada no reto femoral da coxa direita. Outro que deixa a equipe titular, mas por deficiência técnica, é Clayson. Marquinhos Gabriel fica com a vaga.

O meio campista Jadson, que chegou a jogar na derrota para o Vitória, não foi relacionado para a partida. A comissão técnica avaliou que o jogador está abaixo fisicamente e nem viaja com a equipe. O volante que também atua pela lateral-esquerda, Marciel, passou por teste surpresa que não indicou a substância que configuraria doping. O jogador foi liberado pelo departamento médico, mas não foi relacionado por Fábio Carille.

Veja os atletas relacionados para a partida:

Como é de praxe, o comandante do Timão não escondeu a equipe que entra em campo contra a Chapecoense. Os titulares serão: Cássio, Fagner, Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés; Gabriel e Maycon; Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Romero e Jô.