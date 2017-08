Jogo Chapecoense x Corinthians ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Chapecoense x Corinthians ao vivo valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Acompanhe conosco tudo a partir das 19h30 no horário de Brasília.

A Arena Condá certamente estará lotada e a partida será bem emocionante no reencontro entre time e torcida.

A Chape, que nunca perdeu na Arena Corinthians em três jogos, também nunca ganhou do Timão em seus domínios. Até hoje foram três jogos e três vitórias corinthianas.

O Corinthians que perdeu um atacante: Clayton voltou ao Atlético-MG, dono do jogador, que estava emprestado. O treinador do Galo pediu o seu retorno, mas o Timão não pedirá Marlone, que segue emprestado ao time mineiro.

Jadson, que atuou na partida contra o Vitória, nem se quer foi relacionado e ainda se recupera de lesão na costela. Pedrinho, com cirurgia na garganta, também é desfalque, mas Marquinhos Gabriel está recuperado e assume a titularidade na vaga de Clayson.

No entanto, o Timão terá uma série de desfalques: na zaga, Pablo ainda se recupera de lesão e dá lugar à Léo Santos. Balbuena, suspenso e também com lesão, deixa espaço para Pedro Henrique. Guilherme Arana, o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão, também está fora por lesão e dá lugar a Moisés.

Além disso, uma vitória praticamente deixa o Corinthians muito bem encaminhado rumo ao título, já que abriria dez pontos em relação ao vice, Grêmio.

Já o Timão terá enormes problemas. Após conhecer a primeira derrota no campeonato e acabar a sequência invicta de 34 partidas diante do Vitória, em plena Arena Corinthians, o alvinegro quer se reabilitar.

De volta, a equipe da Chape visitou o Palmeiras no último domingo e surpreendeu, vencendo por 2 a 0 e superando vários problemas.

No Velho Continente, amistosos contra Barcelona e Lyon, ambos com derrotas. Já na Copa Suruga, nova derrota para a equipe da casa.

E depois de muito tempo, a Chapecoense reencontrará sua torcida. A equipe viajou para a Europa disputar amistosos e ao Japão jogar a Copa Suruga.

Duelo válido pela 20ª rodada do campeonato. Partida que foi adiada após tour que a Chape fez pela Europa.

É dia de decisão na Copa do Brasil, mas também é dia de Brasileirão. O líder Corinthians viaja até Chapecó para encarar a Chapecoense.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão Chapecoense x Corinthians ao vivo e em tempo real online.