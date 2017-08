Lesões musculares tiram Arana e Balbuena de jogos do Corinthians

Google Plus

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Nem tudo são flores nos lados do líder do Campeonato Brasileiro 2017. O Corinthians, dez pontos na frente do vice, terá duas importantes baixas na sua equipe titular por um bom tempo. Isso porque Guilherme Arana e Balbuena tiveram seus exames concluídos e o tempo de tratamento divulgado.

O jovem jogador formado no Timão é quem mais sofrerá. Arana deve ficar de fora por até um mês e meio, só retornando no mês de setembro. O jogador sofreu uma lesão no músculo femural da coxa direita na partida contra o Vitória.

Já o paraguaio Balbuena preocupa menos. Com dores na coxa esquerda, o departamento médico corinthiano crê em duas semanas de tratamento. Com isso, o jogador perderá apenas o confronto diante o Atlético-GO, sábado, na Arena Corinthians. Como o campeonato para em virtude das Eliminatórias, o defensor deve retornar no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

As ausências dos titulares corinthianos obrigará Fábio Carille a seguir mudando na equipe. Ainda sem Pablo, em reta final de recuperação de um problema na coxa, o Timão seguirá com uma dupla de zaga formada em sua base. Léo Santos, destaque na vitória contra a Chapecoense, e Pedro Henrique seguirão com oportunidades, pelo menos até o fim da pausa na Data-Fifa.

O problema maior será na lateral-esquerda. Sem Arana, o treinador corinthiano tem Moisés como principal peça de troca. O jogador é muito criticado pela torcida e terá brevemente a presença de Marciel como um concorrente. O garoto revelado no terrão alvinegro está perto de retornar aos gramados após um problema capilar que o fez entrar em tratamento proibido pelo controle anti-doping.

O provável Corinthians que enfrenta o Atlético-GO pela 22ª do Brasileirão deve ter Cássio; Fagner, Léo Santos, Pedro Henrique, Moisés; Gabriel, Maycon; Jadson, Rodriguinho, Clayson; Kazim. O alvinegro lidera a competição com 50 pontos, dez a mais que o vice-colocado.