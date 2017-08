Corinthians e Atlético-GO protagonizam duelo de opostos na Arena

Na noite deste sábado (26), Corinthians e Atlético-GO, donos do melhor e pior time do campeonato, respectivamente, se enfrentam em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com início previsto para às 19h, o jogo será realizado na Arena Corinthians.

Líder da competição com 50 pontos, o Timão recebe a equipe goiana, que é lanterna com apenas 15 pontos, e as duas equipes terão modificações em relação à última rodada. No lado alvinegro o destaque fica com os retornos de Pablo e Jadson. Já o Dragão contará com a estreia de um goleiro. A expectativa de público é de aproximadamente 40 mil torcedores na arena.

Fábio Carille conta com volta de Pablo e Jadson

O time levado a campo pelo técnico Fábio Carille na vitória diante da Chapecoense por 1 a 0 na última quarta-feira terá algumas mudanças. Além dos retornos de Pablo e Jadson, que entrarão nas vagas de Léo Santos e Marquinhos Gabriel, já recuperados de lesão, o Timão contará também com Clayson e Kazim, substitutos de Romero e Jô, suspensos.

Antes da partida contra o Atlético-GO, Carille pediu bastante concentração e intensidade ao Corinthians para evitar nova surpresa jogando em seus domínios, para evitar o ocorrido na partida diante do Vitória, onde o alvinegro perdeu por 1 a 0.

“Quando você está numa situação como a do Atlético-GO, não tem nada a perder. A responsabilidade é nossa. A conversa foi para falar da importância de sermos pacientes, não querer fazer o gol de qualquer jeito. É ter calma para rodar bem a bola e achar o momento certo de finalizar”, disse o técnico.

Em relação aos desfalques, o Timão não terá Balbuena (com lesão na coxa esquerda), Guilherme Arana (lesão na coxa direita), Pedrinho (cirurgia para retirada de amígdalas), Caíque França (fratura na mão esquerda) e Mantuan (lesão na coxa direita).

Desfalques preocupam técnico João Paulo Sanches

Na lanterna do Brasileirão, o Atlético-GO terá um importante desfalque no gol para enfrentar o líder Corinthians. O goleiro Felipe teve o contrato rescindido na última sexta-feira (25) e não integra mais elenco atleticano. O rompimento do contrato se deu por conta de uma negociação para atuar no futebol português. Seu reserva imediato, Kléver está tratando de uma lesão no tornozelo e também é desfalque certo.

A terceira opção no gol é Marcos, que não atua desde o duelo diante do Vasco da Gama, na Série B do ano passado. Na partida, ele foi um dos destaques e o time goiano venceu pelo placar de 2 a 1, encerrando a invencibilidade da equipe carioca no campeonato. Sobre a oportunidade recebida, Marcos se mostrou motivado e reconheceu o potencial dos companheiros de posição.

"Tenho que ir bem nessa oportunidade. Tenho treinado forte desde o início do ano para poder jogar. O Felipe e o Kléver são grandes goleiros e eu aprendo muito com eles. Vou ficar focado para ir bem contra o Corinthians", destacou.

O técnico João Paulo Sanches também não contará com o volante Silva, em fase final de recuperação de lesão, além do zagueiro André Castro, com indisposição. Ambos sequer viajaram para São Paulo.

Porém, alguns retornos são confirmados na equipe goiana. Niltinho está recuperado de uma pancada no joelho e treinou entre os titulares. O jogador provavelmente substituirá Andrigo, que atuou na derrota para o Flamengo, por 2 a 0.