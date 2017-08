Pedro Henrique alerta após a derrota do Timão:"Quem entrar tem que dar conta do recado"

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O Corinthians foi derrotado pelo último colocado do Brasileirão, Atlético-GO, por 1 a 0 na Arena Corinthians neste sábado (26), com gol de Gilvan, após cobrança de escanteio logo no início do 2T. É a segunda derrota seguida do Timão, e para dois times que se situam na zona de rebaixamento.

"O Campeonato Brasileiro é muito difícil, infelizmente perdemos esses três pontos, mas temos total condições de buscar lá fora [de casa], demonstramos isso no primeiro turno, é confiar no nosso trabalho como sempre, e já pensar no jogo contra o Santos pra recuperar esses pontos lá", disse o zagueiro Pedro Henrique após o termino da partida.

O time paulista não jogou com seu "time ideal". Sem Guilherme Arana lesionado, o lateral Moisés foi o substituto para a partida, mas foi substituído pelo técnico Fábio Carille, optando por reforçar o ataque com o jovem Carlinhos. Mesmo sendo substituído, o lateral recebe elogios do companheiro de defesa.

"Nós que estamos no banco temos que nos preparar pra tudo, o campeonato é longo, o Moisés não fez um jogo ruim mas o professor optou por mudar, mas não dá pra comparar com ninguém, cada um tem sua forma de jogar, quem entrar tem que dar conta do recado", declarou Pedro Henrique, que atua como substituto do zagueiro Balbuena.

O Corinthians perdeu chances claras de gol durante a partida toda, sem Jô, Kazim foi o atacante titular e se mostrou completamente abatido após o término da partida por não ter conseguido fazer bom uso da chance concedida pelo treinador.

"Jogador não gosta de perder, no momento temos 7 ou 10 pontos na frente, mas não podemos perder. O torcedor pode reclamar, paga ingresso. Eu só posso pedir desculpa. Deixo tudo em campo" , expressou o atacante após a derrota.

O Corinthians só volta a campo no dia 10 de setembro contra o Santos, e os jogadores declaram que irão continuar atrás dos pontos perdidos dentro e fora de casa, para se manterem líderes da competição mesmo com o início negativo do 2º turno.

"Estamos no caminho certo, chegamos aqui com muito trabalho e empenho, infelizmente não fizemos o gol, o futebol é assim, o jogo se vence em detalhes. O tempo que vamos ficar sem jogar vai servir para trabalharmos ainda mais, é claro que gera dúvidas o que aconteceu, mas não tem nada de anormal", declarou o zagueiro Pablo que voltou ao campo após um mês sem jogar, devido a lesão.