⁠⁠⁠⁠⁠Carille lamenta derrota para Atlético-GO e mira recuperação no Brasileiro

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians foi derrotado neste sábado (27) pelo Atlético Goianiense, lanterna da competição, pelo placar mínimo de 1 a 0, na Arena Corinthians. Esse foi o segundo revés da equipe do técnico Fábio Carille, e a segunda derrota para clubes que estão na zona de rebaixamento. Após o jogo, o treinador lamentou perder pontos novamente para um clube que briga para não cair a segundona.

"Duas partidas em casa que não poderíamos ter deixado passar assim, mas isso é o Campeonato Brasileiro. Está sendo a primeira surpresa negativa para nós, mas esse é o campeonato", disse.

Sobre as diversas oportunidades de gols que a sua equipe criou, Carille foi enfático em dizer que ter apenas chances não resume que o Corinthians merecia a vitória. "O futebol se resume em gols. Criamos oportunidades e, se você faz o gol, o jogo muda. Depois, levamos o gol no começo (do segundo tempo), tentamos as mudanças, mas não fomos felizes nas conclusões. Criamos, mas não conseguimos concluir. Falar dessa diferença de ser primeiro e último, você entra com expectativa grande. Só que tudo se resume em gols, e não fizemos nas chances que criamos", comentou o treinador.

Por fim, o treinador falou sobre a nova paralisação no Campeonato Brasileiro que abrirá espaço para a disputa da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. "Essa parada vai ser boa para nós e para todo mundo. Vou ter o Jadson e Pablo em melhores condições, esperar Balbuena e Arana, vai ser bom. Não me preocupo com quebra de ritmo", concluiu o técnico.

Com o resultado negativo, o Corinthians manteve os mesmos 50 pontos que lhe garantem o topo da tabela da competição e dez pontos à frente do Grêmio, segundo colocado. O próximo comprimisso do Timão será contra o Santos, em clássico que será disputado no dia 10 de setembro, às 16h, na Vila Belmiro.