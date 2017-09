Guilherme Arana faz trabalhos físicos e pode retornar no clássico contra Santos

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Lateral-esquerdo do Corinthians, Guilherme Arana voltou a participar dos treinamentos, antes mesmo da previsão inicial dada pela equipe médica. Recuperado de lesão muscular na coxa direita, Arana voltou a treinar em campo e suas possibilidades de retornar aos gramados também foram antecipadas. A importância, além do potencial do atleta, é o clássico a ser disputado contra o Santos, às 16 horas, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017.

Nesta terça-feira (5), o lateral não trabalhou com o elenco e, por isso, segue como dúvida para o clássico. Guilherme Arana fez um trabalho físico leve com o volante Gabriel e teve uma boa reação, segundo avaliação do departamento médico alvinegro. Assim, a avaliação será diária para saber se o jogador vai poder atuar no próximo fim de semana.

Enquanto Guilherme Arana traça seus primeiros passos rumo o retorno à titularidade, o técnico Fábio Carille testa opções para montar o time titular. Após o treino técnico e tático, o treinador deu prioridade à escalação improvisada do volante Marciel na lateral-esquerda. Caso Arana fique fora, Marciel deve superar a concorrência com Moisés, criticado quando entrou em campo nas últimas partidas, que culminaram com os reveses corinthianos.

Foto: Daniel Augusto Jr.||Agência Corinthians

O time considerado titular na atividade dessa terça-feira (5) contou com Walter; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Marciel; Camacho e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Clayson; Jô. Cássio e Fágner estão na Seleção Brasileira, Balbuena e Romero estavam na Seleção Paraguaia, enquanto Gabriel, poupado por desgaste muscular ficaram de fora do treino, além de Guilherme Arana.

O duelo entre Santos x Corinthians será disputado às 16 horas do domingo (10), na Vila Belmiro. O Timão tenta voltar a vencer e estacionar ou aumentar a distância ao vice-líder Grêmio. Enquanto o Alvinegro do Parque São Jorge soma 50 pontos, o Tricolor Gaúcho tem 43.