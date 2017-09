Santos x Corinthians ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Google Plus

A VAVEL Brasil trará todos os detalhes do jogo Santos x Corinthians ao vivo em tempo real a partir das 16h no horário de Brasília.

No primeiro turno, o Timão venceu por 2 a 0 em Itaquera com gols de Romero e Jô. A Vila Belmiro receberá mais de 7 mil pessoas nesta tarde para o retorno das partidas do Brasileirão.

O Peixe terá o primeiro duelo pelas quartas da Libertadores contra o Barcelona, em Guayaquil. Já o Timão recebe o Racing, da Argentina, no primeiro jogo das oitavas da Sul-Americana.

O provável Corinthians terá Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Marciel, apto para as partidas após problema de saúde que lhe causaria uma punição por doping, será o titular da equipe corinthiana. O jovem da base se destacou no começo do ano como lateral e ganhou a vaga de Moisés, muito criticado pela Fiel.

O técnico terá uma perda importante no seu time titular por conta de lesão muscular. O lateral-esquerdo Guilherme Arana passou a ser desfalque após deixar treino dessa sexta-feira (08) antes dos demais atletas, apontando para a coxa direita, a mesma que machucou no último dia 19, fazendo que o atleta ficasse de fora dos jogos contra a Chapecoense e Atlético-GO.

O treinador lembrou que, se o Timão vencer no domingo (10), a vantagem irá subir para 15 pontos, sendo difícil de se reverter em 15 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Carille previu um confronto disputado na casa do Peixe e espera que a equipe da casa saia mais para o jogo, diante da sua torcida.

O treinador corinthiano Fábio Carille acredita que se vencer o Santos, na Vila Belmiro, pode praticamente tirar o Peixe da briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Provável Santos terá Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Alison e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Levir Culpi falou que o Peixe não mudará o estilo de jogo, mesmo que o Corinthians leve a melhor contra equipes que jogam no estilo de jogo da equipe santista.

O Santos terá dois desfalques para o clássico, são eles: David Braz, que está suspenso, e o reserva Nilmar, com conjuntivite. Gustavo Henrique será o substituto de Braz.

Na história do clássico dos Alvinegros, o Timão leva a melhor sobre o Peixe. Com 130 vitórias, contra 103 vitórias da equipe santista e 90 empates.

O Timão vem de uma derrota surpreendente para o Atlético-GO, na Arena Corinthians, e tentará se recuperar dessa derrota com uma vitória no clássico paulista

Já o Corinthians buscará a vitória para seguir com enorme vantagem na frente do Grêmio, ou seguir em sete ou oito pontos para o Grêmio, vice-colocado que perdeu para o Vasco no começo da rodada.

O alvinegro praiano está a 15 jogos invicto no Brasileirão, mas está dez pontos do seu rival e, com uma derrota, a distância aumentaria para 13 pontos em 15 jogos.

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Santos precisa vencer a partida se quiser ainda sonhar com o titulo do Campeonato Brasileiro.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão em tempo real online do Campeonato Brasileiro 2017. É dia de mais uma rodada do Brasileirão com o líder Corinthians x Santos ao vivo no grande clássico da rodada.