Carille afasta crise no Corinthians: "Está tudo sob controle e vamos fazer nosso melhor"

Técnico comanda atividades no treino (Foto: Agência Corinthians)

O sinal de alerta está ligado no time do Corinthians. Com três derrotas em quatro jogos, somando apenas três de 12 pontos disputados, o Timão vem tendo um returno complicado e sem o mesmo desempenho da primeira etapa do Campeonato Brasileiro. Porém, para o comandante Fábio Carille, não há crise e muito menos corpo mole e desespero.

Nesta quarta-feira (13) a equipe alvinegra enfrentará o Racing, pela Copa Sul-Americana, às 21h45, em Itaquera. A busca pela vitória e voltar ao bom caminho é prioridade no time.

"Está tudo sob controle, não podemos nos desesperar, tentar mudar sistema de jogo, não tem nem tempo de trabalhar. É mudar as características dos atletas dentro da ideia de jogo. Essa equipe tem de passar por algumas coisas para amadurecer e a hora é essa, depois de duas derrotas. Vamos fazer nosso melhor. Eles sabem que são três derrotas em quatro jogos. Tenho um grupo ciente, não sou de muitas reuniões, que não levam a nada. É trabalhar, logo voltamos a fazer os gols e o Corinthians volta a vencer. É normal com três derrotas as críticas aparecerem, senão não seria Corinthians", disse o técnico.

Os jogadores que enfrentaram a dura partida contra o Racing devem ser os mesmos que perderam o clássico diante do Santos por 2 a 0. Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô devem formar o time titular. Ao todo, são sete os desfalques da equipe. O mais sentido deles é o lateral-esquerdo Guilherme Arana, pela fundamental no bom desempenho defensivo e ofensivo do Timão.

O desgaste ainda é presente na equipe e a preparação foi na base da conversa. Além do confronto pela competição continental, o Corinthians vai encarar o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana. Atualmente, o Timão lidera a Série A com 50 pontos ganhos, sete de vantagem em relação ao Grêmio, segundo colocado.