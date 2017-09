Guilherme Arana tem fotos íntimas vazadas e pede desculpas pelo ocorrido

(Foto: Agência Corinthians)

O atleta Guilherme Arana teve fotos íntimas publicadas na madrugada dessa quinta-feira e depois acabou pedindo desculpas pelo ocorrido, que tomou certa repercussão por meio das redes sociais. Arana esteve de fora do jogo do Corinthians frente ao Racing. As fotos estavam acompanhadas de uma mulher e o jogador iria compartilhar com alguns amigos, mas acabou publicando em uma de suas redes sociais, que possui 416 mil seguidores, porém logo apagou.

Após o erro, um pedido de desculpas foi publicado pelo jovem lateral esquerdo.

– Vazaram algumas fotos íntimas minhas em uma rede social por erro meu. Publiquei equivocadamente. Peço desculpas aos meus seguidores que tiveram acesso às fotos.

O Timão não conta com o lateral desde a derrota para o Vitória, por 1 a 0 para a equipe baiana. De lá pra cá, contando a derrota na primeira rodada do returno, são cinco partidas sem vitória e sem a atuação do jogador. Moisés e Marciel foram os encarregados de ocupar a posição.

A próxima partida é frente ao Vasco, na Arena Corinthians, domingo, as 16h00 (horário de Brasília). O peso desse jogo tem sido grande e o motivo é a volta para as vitórias. Atualmente são sete pontos de vantagem do time alvinegro para o adversário, Grêmio. Ambas equipes irão jogar no mesmo horário no domingo e, caso ocorra a vitória de ambos, persiste a vantagem.

O zagueiro Pablo falou acerca do momento que passa o time de Itaquera.

– A gente joga no Corinthians, é pressão. Ao ficar três jogos sem vencer são normais esses questionamentos. Fizemos um grande primeiro turno, ficamos 34 jogos sem perder, temos que nos blindar. Sabemos onde podemos chegar. É voltar a ter concentração para ser a equipe que encantou o Brasil com um estilo de jogo diferente.

O confronto de volta pela Sul-Americana será na próxima quarta-feira, na Argentina. A vantagem é do Racing por conta do gol fora de casa.