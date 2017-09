Corinthians anuncia renovação de Fábio Carille por mais duas temporadas

(Foto: Agência Corinthians)

Nesta sexta-feira, o Corinthians anunciou a renovação de contrato do técnico Fábio Carille por um período de dois anos com opção de extensão para mais uma temporada. O treinador, que até o momento vem apresentando números expressivos, comemorou de forma bem humorada o prolongamento de contrato.

– Quero comunicá-los que hoje pela manhã tivemos uma reunião no clube e renovei por mais dois anos, e mais um como opção. Muito feliz, muito agradecido, momento muito importante da minha vida – afirmou e depois chegou a brincar – Vou tomar todas hoje... Se amanhã eu não aparecer para dar o treino, vocês já sabem (risos).

O atual treinador chegou no alvinegro em 2009 e sempre esteve ajudando o time. Carille foi um dos principais nomes da formação do sistema defensivo do técnico Tite no período vitorioso que o clube passou. Hoje, uma condição mais vantajosa para o treinador foi oferecida e o sonho de ser técnico do Corinthians se tornou realidade.

– Um prazer renovar com Fabio por mais, nem falo três anos, podem ser infinitos. Negoicação rápida e tranquila, ele é de casa, nos conhecemos. Foram coisas simples, estamos felizes por ele ter ficado conosco – afirmou o presidente Roberto de Andrade.

Apesar dos recentes resultados, Carille tem confiança da diretoria e torcida e espera retomar rápido os bons resultados que teve pouco tempo atrás. A provável escalação do time que enfrenta o Vasco neste domingo é: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Camacho e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Dos desfalques, dois são por suspensão, Gabriel e Clayson pelo terceiro amarelo, Pedrinho faz transição física, e três são por lesão: o jovem zagueiro Léo Santos, o volante Paulo Roberto e o meia Danilo, que não atua já há um bom tempo por conta justamente de outra lesão muscular. O Timão lidera o Brasileiro com sete pontos de vantagem para o Grêmio, mas não vence há cinco jogos.