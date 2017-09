Jogo Corinthians x Vasco da Gama AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Corinthians x Vasco ao vivo, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O Corinthians entrará em campo contra o Vasco sem poder contar com Gabriel, suspenso na última partida contra o Santos após levar o terceiro amarelo.

Para o lugar do volante, não houve surpresas, Carille utilizará Camacho, como já vinha usando sempre no segundo tempo.

Camacho é o reserva mais utilizado no Campeonato Brasileiro, e estreará como titular pela primeira vez neste domingo (17), na Arena Corinthians, contra o Vasco.

"Estava trabalhando desde o início do campeonato e sabia que, uma hora, precisariam de mim. Estou feliz de começar uma partida como titular e espero fazer um grande jogo", destacou Camacho.

Sem perder há dois jogos, o Vasco de Zé Ricardo tenta surpreender o Corinthians fora de casa para poder conseguir entrar no G6.

Para a partida, o time de São Januário não poderá contar com o volante Wellington, que recebeu o terceiro amarelo.

Para a vaga, Zé Ricardo deve colocar Gilberto improvisado como volante e permanecer com Madson na lateral direita. O baiano, que foi titular do Vasco por quase dois anos seguidos, se anima com a volta ao time.

"Quando o Zé Ricardo chegou, começou tudo do zero. Foi difícil (o tempo sem jogar), tenho que admitir. Mas é preciso buscar motivação de dentro. Em alguns momentos fiquei triste, sou ser humano. Futebol é dinâmico, rotativo, e eu sabia que receberia outra oportunidade. Creio que dei conta do recado todas as vezes em que entrei", afirmou Madson.