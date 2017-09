Jogo Racing x Corinthians ao vivo online pela Sul-Americana 2017

Google Plus

O Timão venceu sua última partida. Encarando o Vasco, em Itaquera, Jô marcou com o braço e gerou uma polêmica gigantesca em todo o país.

Os dois times trocaram várias cordialidades durante a última semana, mas o Cilindro, palco da partida, ficou sem luz no exato momento em que o Corinthians fazia o reconhecimento do gramado.

Na noite desta quarta-feira (20), o Corinthians irá até Avellaneda enfrentar o Racing, pela partida de volta da Copa Sul-Americana. A partida de ida aconteceu na última quarta-feira (13), na Arena Corinthians e terminou empatada em 1 a 1, ou seja, o Racing tem a vantagem do gol marcado fora de casa.

O gol dos brasileiros, foi marcado por Maycon, ainda no primeiro tempo, após boa jogada de Marciel. Já o gol dos hermanos, saiu dos pés de Triverio após um rebote de Cássio.

O comandante disse que o arqueiro está evoluindo e amanhã fará novos exames para ver se poderá jogar ou não.

Uma baixa na equipe poderá ser o desfalque de Lizandro López, que sofreu um golpe na parte superior do pé e deixou dúvida, porém o treinador afirmou que a lesão não o impedirá de jogar. Já o goleiro Juan Musso, ainda é dúvida.

Em entrevista coletiva, o técnico Diego Cocca afirmou estar confiante e espera que o Racing comece o jogo da maneira que conduziu a partida de volta no segundo tempo.

O Racing vai com todo o apoio de sua torcida para o duelo contra o Corithians. A equipe de Buenos Aires possui a vantagem pelo gol marcado fora de casa, e a vitória por qualquer placar ou o empate em 0 a 0 classificam os hermanos para a próxima fase da competição.

Marciel deverá ser o titular no lugar de Arana, Gabriel volta após cumprir suspensão e Camacho ficará no banco de reservas.

Outro jogador que poderá ser poupado por desgaste, é Rodriguinho, o meia apesar de estar relacionado para a partida, admitiu que poderá ficar no banco de reservas por sentir a perna pesada.

O treinador não contará com a presença de Guilherme Arana, que será poupado, pois ainda se recupera de uma lesão na coxa. Já Clayson, também está impossibilitado de jogar, uma vez que disputou a mesma competição enquanto jogava na Ponte Preta, e pelas regras, não poderá jogar.

A equipe paulista promete ir a campo com força máxima. O técnico Fábio Carille em entrevista coletiva já avisou que não pretende poupar o time, mas que tomará cuidado com desgastes físicos, já visando o clássico contra o São Paulo no próximo domingo.

Agora em solo argentino, o Timão terá que vencer a partida ou empatar o placar a cima com mais de um gol. O empate em 1 a 1 levará a partida para as penalidades máximas.