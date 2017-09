Fagner pede que clubes se unam contra Conmebol: "Somos pais de família levando tapa na cara"

Google Plus

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O Corinthians empatou com o Racing (ARG) por 0 a 0 nesta noite de quarta-feira (20) no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, na Argentina, e foi eliminado na Copa Sul-Americana 2017, devido ao placar de 1 a 1 ocorrido na Arena Corinthians.

A partida foi marcada por faltas e expulsões, sendo duas no time paulista. Rodriguinho, que ficou em campo por menos de dois minutos, e foi diretamente expulso por solada em González, e Jô, já nos acréscimos por falta dura em Solari. Após o fim da partida, Balbuena criticou a arbitragem do confronto e pediu foco para o resto do Brasileirão.

“Foi muito evidente, muitas divididas e faltas ele dava a favor deles [Racing], os caras batiam em todo mundo e eles nem davam cartão. O Racing tem um time muito bom, não precisava dessa ajuda, foi merecido, mas não precisava de tudo isso. Toda eliminação deixa um sabor ruim, acho que o gol que eles fizeram lá foi determinante, agora é pensar no Brasileiro que a gente tem pela frente” declarou o zagueiro.

Fágner também se mostrou indignado sobre as expulsões de seus companheiros de time após o apito final, acusando favorecimento para o time da casa, e

“O juiz apitou para eles, o jogo todo ele dava falta para eles, o cara chutou a cara do Romero e não levou vermelho. Rodriguinho numa dividida foi expulso. O futebol brasileiro tem que se unir contra a Conmebol, somos pais de família levando tapa na cara. Isso é uma vergonha” disse o lateral claramente revoltado com o resultado da partida.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o São Paulo, o clássico “Majestoso”, no Morumbi neste domingo (24) às 11h pelo Brasileirão, o Timão visa aumentar ainda mais sua folga na liderança do campeonato, e voltar a vencer.