Corinthians tem dois expulsos, empata sem gols com Racing e está fora da Sul-Americana

O Corinthians deu adeus à Copa Sul-Americana após empatar sem gols com o Racing, em Avellaneda. No confronto de ida, em domínio corintiano, a partida também terminou empatada, mas em 1 a 1, o que deu vantagem para a equipe adversária pelo gol marcado fora de casa.

Um simples triunfo ou empate a partir de 2 a 2 seria o suficiente para conquistar a vaga. Entretanto, na noite dessa quarta-feira (20), o Timão não conseguiu construir o placar necessário para sair com a classificação.

Por sua vez, os argentinos seguem na competição e encaram o Libertad/PAR nas quartas de final do torneio continental. O Alvinegro de Parque São Jorge tem à frente apenas a disputa do Campeonato Brasileiro. Líder com dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o clube encara o Majestoso contra o São Paulo às 11 horas do próximo domingo (24), no Morumbi.

Foto: Juan Mabromata|AFP|Getty Images

Primeiro tempo brigado

O primeiro tempo entre Racing e Corinthians foi pegado. O time brasileiro controlou as ações nos dez primeiros minutos, controlando a posse de bola, não deixando o Racing trabalhar a bola, mas foi até aí. No decorrer o jogo foi fraco tecnicamente, com muitos erros de passe.

Ambos os times não conseguiram desenvolver um bom futebol, deixando a pancadaria sobressair. Foram dez faltas para cada lado e dois cartões amarelos para a equipe argentina.

As chances mais claras de gol vieram de bolas paradas. Primeiro, aos 22 minutos, Vittor cobrou falta sem muitas dificuldades para o goleiro Cássio. Aos 24 foi a vez do Timão assustar; Jadson cobrou falta perigosa para fora.

Na maior parte do primeiro tempo as ações ofensivas do Corinthians ficaram concentradas pelas laterais, com Marquinhos Gabriel na esquerda e Romero pela direita. O atacante Jô ficou isolado sem ter nenhuma oportunidade de gol. O reflexo da partida foi o estranhamento antes do apito final entre Romero e Lisandro López, após falta dura do jogador argentino.

Foto: Juan Mabromata|AFP|Getty Images

Panorama não se modifica, Corinthians tem dois expulsos e não se classifica

No segundo tempo, a tônica do jogo não foi diferente. Ambas as equipes voltaram nervosas, também cometendo muitas faltas, não deixando o jogo fluir. Foram sete cartões amarelos e dois vermelhos no total da partida. Apesar de ter conseguido maior posse de bola, o Corinthians não sabia muito o que fazer com a bola; para ingrata surpresa dos brasileiros, o Racing adotou uma postura defensiva com cinco jogadores no meio campo.

Para tentar mudar o ritmo do time, o técnico Fábio Carille sacou Jadson aos 17 minutos e colocou Rodriguinho no jogo. Porém, o meio campista piorou o que já não estava fácil. Após dois minutos em campo, o camisa 26 recebeu cartão vermelho direto e foi expulso depois de entrada violenta e desnecessária em Gonzalo. Em dividida de bola o jogador brasileiro deixou a sola na coxa do adversário.

Apesar de ter um jogador a menos, o Corinthians não sofreu com os ataques do Racing. O time argentino não soube utilizar a vantagem numérica, recuou o jogo e pouco ameaçou o goleiro Cássio. Giovanni Augusto entrou no lugar de Romero na tentativa de dominar o meio-campo e, para abafar no ataque, Kazim substituiu o zagueiro Marciel, porém, o time alvinegro não conseguiu ajustar suas ações.

Já nos acréscimos da partida, aos 46 minutos do segundo tempo, o atacante Jô cometeu falta dura e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso da partida. O Corinthians tentou até o fim, teve mais posse de bola e procurou mais o ataque em relação ao adversário, mas não foi o suficiente para tirar o zero do placar. Racing classificado.