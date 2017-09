18 anos depois, Corinthians reencontrará Deportivo La Coruña em amistoso internacional

Daniel Augusto Jr/ Agência Corinthians

Nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, o jornal As, da Espanha, publicou em seu site oficial a informação de um amistoso entre as equipes do Deportivo La Coruña e Corinthians. Toda a renda arrecadada nesse torneio será doado para causas sociais. O amistoso será disputada na última parada nos campeonatos nacionais, por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

O encontro vai ser realizado no dia 6 de outubro, no estádio Municipal Abanca-Riazor, em Coruña, na Espanha, pelo XIX troféu Victoria “Memorial Moncho Rivera”. E o Corinthians irá levar para esse amistoso internacional o time sub-20, já que a equipe profissional vai ficar no Brasil para se preparar para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Na La Liga, a equipe do Deportivo Lá Coruña é a 18º colocada e está na zona de rebaixamento. Com a parada da Data Fifa, a equipe acha que é uma boa oportunidade para dar ritmo aos jogadores machucados como Adrian e Mosquera e se preparar para o restante do campeonato, já que irá enfrentar um dos maiores clubes da América do Sul e que é o atual líder do Campeonato Brasileiro.

Mesmo mandando a maioria do sub-20, o Corinthians ainda fará uma espécie de peneira e selecionar os jogadores para não prejudicar a disputa do Paulistão sub-20, e não quer ficar fora da briga pelo título Estadual. Enquanto parte do time participa do amistoso, o restante terá um jogo contra o Juventus, que vai ocorrer na Fazendinha.

O retrospecto do Timão contra equipes espanholas é muito bom. Na história são 19 jogos, com 12 vitórias alvinegra, quatro empates e apenas três derrotas. Já contra o La Coruña foi realizado apenas um jogo, que foi em 1999 pelo Torneio Teresa Herrera, o jogo acabou em 1x1 no Estádio Riazor.

Até a chegada desse grande jogo, o Deportivo La Coruña terá jogos contra o Espanyol e Getafe, pelo Campeonato Espanhol. Já a equipe sub-20 do Corinthians terá o Audax e Taubaté pelo Campeonato Paulista sub-20.