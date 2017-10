Gabriel é punido pelo STJD com dois jogos fora dos gramados; Maycon é absolvido

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) finalmente definiu na tarde desta segunda-feira (02) qual será a punição para os atletas corinthianos Maycon e Gabriel após os lances durante o clássico disputado contra o São Paulo, no último dia 24, no Morumbi. O volante Gabriel ficará suspenso das suas atividades duante dois jogos, e Maycon foi absolvido pelo tribunal.

Gabriel ficará dois jogos fora por ter praticado um gesto obsceno em direção a torcida rival, logo após o gol de empate marcado por Clayson. O atleta foi julgado com base no artigo 258, que fala em "assumir atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação a componente de sua representação, representação adversária ou de espectador". A pena para este tipo de delíto varia entre dois e seis jogos de suspensão. Para a cúpula corinthiana, a punição foi considerada leve. O Corinthians ainda pode recorrer da decisão.

Já o volante Maycon foi absolvido da denuncia com base no artigo 250, que prega em seu conteúdo "prática de ato desleal ou hostil”. Durante o segundo tempo da partida, o volante alvinegro acertou um pisão no meia Petros, do São Paulo, e sequer recebeu advertência verbal do árbitro. Ele poderia ter pego até três partidas de suspensão, mas está liberado para atuar.

Quem não deve ter gostado nada desta história é o técnico Fábio Carille, que ganhou mais uma dor de cabeça para os próximos jogos do Timão. Além de Gabriel, que ficará fora dos jogos contra o Coritiba, no dia 11 de outubro, e Bahia no dia 15, o treinador também não vai poder contar com Romero e Fagner suspensos para o primeiro desafio contra o Coxa, na Arena Corinthians. Camacho deve substituir Gabriel, e Léo Príncipe deve ocupar a vaga de Fagner. Na ausência de Romero, Carille tem nomes como Marquinhos Gabriel, Clayson e Giovanni Augusto para realizar a função do paraguaio.

Curiosamente o São Paulo não foi denunciado pela ação da sua torcida em vandalizar o ônibus corinthiano, e sim, por um atraso de dois minutos para a volta ao gramado após o intervalo. A denúncia contra o rival paulista ainda não foi definida e deve ser julgada em uma outra oportunidade.