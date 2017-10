Corinthians x Coritiba ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (2-1)

Google Plus

84' Clayson metendo seu terceiro gol no terceiro jogo seguido.

83' MUDA O COXA: Edinho sai e entra Yan.

82' MUDA O TIMÃO: Jadson sai e entra Fellipe Bastos.

81' Nada decidido ainda em Itaquera!

80' Essa reta final será de extrema emoção para as torcidas!

79' QUE SOFRIMENTO! Jô salva bola que saía em linha de fundo, rolou para Léo Príncipe, que cortou, cruzou na medida para Rodriguinho. Ele dividiu com a zaga e Clayson dominou livre, deu um toque de carrinho e balança a rede!

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CLAAAAYSON, DO TIMÃÃÃÃO!

77' Fiel extremamente irritada com algumas peças da equipe.

76' São 36.439 pessoas em Itaquera.

75' Arana novamente com uma partida sofrível.

74' PERDEEEEU! Balbuena lançou na medida, Jô dominou mal, pegou mal na bola e perdeu gol de frente para Wilson.

73' Corinthians insiste e até melhora a produção ofensiva.

72' NO TRAVEEESSÃÃÃO! Marquinhos Gabriel cortou e mandou de canhota. A bola pegou na solda da trave esquerda!

71' IMPEDIDO! Rildo e um ótimo contra-ataque, mas claramente a frente.

70' AMARELO, LÉO. Marretada em Clayson.

69' Marquinhos Gabriel talvez seja o melhor jogador de linha do Timão.

68' Timão errando muitos passes e lento demais na criação.

67' Coxa mais defensivo, mas ainda perigoso.

66' Corinthians tenta crescer após mudanças de Carille.

65' INACREDITÁVEL WILSOOOON! Marquinhos Gabriel manda na cabeça de Clayson, livre na pequena área. Wilson salvou e Clayson foi travado no rebote. Impressionante!

64' A partida de Rodriguinho é muito ruim.

63' Coxa sempre apostando e levando perigo nos cruzamentos.

62' PRA FOOORA! Confusão na área do Coxa, Clayson solta o pé direito, a bola desvia e sai em escanteio.

61' Pegada forte em Guilherme Arana. Timão pode cruzar na área.

60' MUDA O TIMÃO: Clayson na vaga de Maycon.

59' AMARELO, WILLIAN MATHEUS. Após trocentas faltas.

58' QUAAASE! Camacho viu e passou na medida, mas Jô novamente não alcançou!

57' MUDA O COXA: Willian Matheus na vaga de Carleto.

56' Pressão enorme pra cima do Corinthians que faz um pífio segundo turno.

55' Jadson lança Jô, mas a bola corre demais e perde boa chance.

54' Corinthians é uma bagunça enorme para sair jogando.

53' PRA FOOOOOOOORA! Léo Príncipe ganha na raça, cruza na medida e Jô se estica todo para desviar e mandar no pé da trave esquerda!

52' Agora Maycon e Arana tentam tabela pela esquerda e Cleber afasta o perigo.

51' Timão troca passes para acalmar a situação.

50' Laterais do Corinthians numa noite tenebrosa.

49' CÁÁÁSSIO! Outra pífia marcação corinthiana, Thiago Real bate de primeira da grande área, livre e Cássio novamente salva!

48' Corinthians muito desfalcado em Itaquera e sofrendo.

47' Thiago Real arriscou de canhota e quase mandou em Artur Alvim.

46' Equipes sem mudanças em Itaquera.

45' Bola rolando.

Equipes retornam para a segunda etapa em Itaquera.

Vamos esperar que o segundo tempo tenha ainda mais emoções.

Coxa tem muita facilidade para cruzar e cabecear. Além disso, dominou o meio-campo.

Corinthians até começou muito bem, pressionante, abrindo o placar, mostrando bons lances, mas logo decaiu.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' AMARELO, CARLETO. Por reclamação.

43' Jô tenta lance individual pela esquerda e ganha escanteio.

42' Reta final de primeiro tempo.

41' Corinthians perdidinho em campo. Coxa domina as ações.

40' A ZAGA DO CORINTHIANS.... Escanteio da direita, ninguém subiu e ninguém marcou Henrique, que testou da pequena área e venceu Cássio.

39' GOOOOOOOOOOL, HENRIQUE ALMEIDA, DO COXA!

38' NOVAMENTE CÁSSIO! Outro cruzamento, desvio de Rildo e Henrique ficou livre. Cássio se jogou e dividiu pra salvar mais um gol.

37' Bom começo do Timão contrasta com momento mais perigoso.

36' Começa a chover em Itaquera.

35' Rodriguinho muito sumido no meio alvinegro.

34' Coxa adianta o time e domina as ações ofensivas.

33' IMPRESSIONANTE CÁSSIO! MAS NÃO VALIA! Outro cruzamento, outro toque de cabeça e Cássio fez mais um milagre no cantinho! Mas estava impedido.

32' Coxa começa a gostar da partida.

31' ESPETACULAR CÁÁÁÁSSIO! Escanteio de Carleto, Cleber testou livre, um míssil e Cássio pegou nem eu sei como!

30' Mais um cruzamento da direita e novamente Rildo não acha nada. Só tiro de meta.

29' Mais um bom ataque do Timão, perdido após letra de Rodriguinho na grande área.

28' Léo Príncipe tentou cruzamento pela direita, mas bateu muito mal na bola e a zaga afastou.

27' Balbuena quis curtir uma de ponta-direita, mas se matou sozinho na jogada.

26' AMARELO, MARQUINHOS GABRIEL. Carrinho forte em Carleto.

25' Maycon e Arana faziam boa tabela, mas o juizão atrapalhou o rolê.

24' Momento de posse da equipe visitante e o Timão se posta bem compacto na defesa.

23' Coxa apostando demais em bolas aéreas.

22' Jadson tentou de longe, mas mandou sem perigo algum.

21' Jadson arranca pelo meio, é empurrado e o Timão tem boa falta frontal.

20' Carleto nem chutou, nem cruzou e mandou em tiro de meta.

19' Cruzamento da direita, Rildo aparecia nas costas de Léo Príncipe, que afastou de cabeça. Escanteio.

18' Escanteio da esquerda, Jô desvia, mas sem direção e perigo.

17' Corinthians novamente acelera o ritmo e põe pressão.

16' Jô afim demais do jogo.

15' Marquinhos tentou jogada individual, mas trombou e perdeu para a zaga.

14' QUE ATAQUE! Da sua linha de fundo até a marca do pênalti rival. Corinthians colocou o Coxa na roda, mas Maycon bateu mal de direita.

13' Começo muito interessante do Corinthians.

12' Jogo fica mordido demais no meio-campo.

11' Coxa tenta apertar no campo de ataque para buscar empate.

10' Jô agora divide a artilharia do Brasileiro com Henrique Dourado, do Fluminense.

9' MEIO GOL DE JADSON! Balbuena divide no meio-campo passando na medida para Jadson. O camisa 10 meteu uma letra sensacional e deixou Jô livre pelo meio. Posição legal, tapa de canhota e caixa!

8' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, JÔ, DO TIMÃÃÃÃÃÃO!

7' Rildo e Henrique tentam tabela, mas se matam sozinhos e perdem a jogada.

6' QUASE! Marquinhos ia deixando Jadson extremamente livre, mas o camisa 10 não alcançou a bola!

5' Rildo espetado na esquerda. Esperto para o contra-ataque.

4' Mais de 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.

3' Marquinhos Gabriel escapa pela direita, tenta passe para Maycon, mas Edinho corta de cabeça.

2' Jogo extremamente complicado ao Corinthians.

1' Coxa põe pressão em cruzamentos e Rildo mandou de fora, mas sem perigo.

0' Começou!

Vamos ao jogo!

Coxa todo de verde.

Corinthians com camisa branca, calção preto e meias brancas.

Timão com Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Camacho e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Marquinhos; Jô

Coxa com Wilson; Léo, Werley, Cleber Reis e Carleto; Edinho e Alan Santos; Matheus Galdezani, Tiago Real e Rildo; Henrique Almeida

A Fiel faz muito barulho!

O Timão traz mulheres que lutaram contra o câncer em alusão ao outubro rosa. A camisa traz um patch sobre a campanha.

Os dois times sobem ao gramado para o início da partida.

O Coritiba também terá desfalques para a partida, como o volante Jonas, suspenso, e Getterson, Alecsandro e Kleber, que passam por processo de recuperação de lesões.

O time alviverde vem passando por sérios problemas, como lesões e suspensões e mesmo não conseguindo ajustar a equipe para uma vitória, o técnico Marcelo Oliveira se mostra confiante para a partida contra o líder do campeonato, e mesmo com uma vitória, teria que torcer para tropeços de seus companheiros de Z-4.

Além de Fagner também estão suspensos o volante Gabriel e o atacante Romero, o Timão depende da atuação de Balbuena pela seleção paraguaia para saber se o zagueiro entra em campo na quarta-feira, já o goleiro Cássio, convocado por Tite para a seleção brasileira, não deve ter problemas ao ser titular contra o Coritiba.

Além da joia do Corinthians, Guilherme Mantuan, campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior, foi relacionado para a partida, sendo opção para Léo Príncipe, que será titular devido a suspensão de Fagner.

Pedrinho volta a ser relacionado para partidas com a camisa do Timão após passar por cirurgia, e acabou perdendo peso o que levou o atleta a uma anemia e teve de passar por processo de fortalecimento muscular.

Corinthians e Coritiba se enfrentarão pela 27ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (11) às 21h na Arena Corinthians, com o Timão podendo se distanciar ainda mais do vice-líder, o Santos, e o Coxa visando se afastar da zona de rebaixamento, o que vem assombrando o time paranaense nas últimas semanas.

O último confronto dos times ainda rende críticas pela arbitragem, que anulou um gol de Jô, que levou a um empate por 0 a 0 em Curitiba. Além de problemas dentro de campo, da última vez que Corinthians e Coritiba se encontraram houveram confusões entre as duas torcidas, que acabou em pancadaria.