Cássio elogia atuação do Corinthians após vitória sobre Coritiba: "O time foi sólido"

Horas após vestir a camisa da Seleção diante do Chile, Cássio já estava a disposição para iniciar a partida desta quarta-feira diante do Coxa (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Conquistar a vitória diante do Coritiba na Arena Corinthians já nos minutos finais virou quase rotina para o Timão. O triunfo desta quarta-feira (11), no entanto, foi mais significativo para a equipe paulistana, que não começou bem o returno do Campeonato Brasileiro mesmo mantendo a liderança.

Batendo o Coxa por 3 a 1, o Corinthians garantiu por pelo menos mais uma rodada a vantagem de oito pontos para o segundo colocado - isso caso o Santos vença a Ponte Preta e retorne a posição -, algo que pode ser de extrema importância na reta final da luta pelo título. Além disso, pos fim também à sequência fraca que vinha atormentando elenco e torcida, com uma única vitória nos últimos cinco jogos.

A importância dos pontos conquistados ficou clara até mesmo nas palavras de Cássio que, horas após servir a Seleção Brasileira diante do Chile, já estava à disposição de Fábio Carille para a partida na Arena. Em entrevista após o jogo, o goleiro fez elogios a seus companheiros, parabenizando a equipe pela conquista diante de um adversário forte mesmo fora de casa.

“Fico feliz por poder contribuir com a equipe. Sair vitorioso do jogo mostra o comprometimento neste jogo complicado. O Coritiba está em uma situação que precisa pontuar e nós para nos mantermos em primeiro. Todo o time está de parabéns pelo empenho e dedicação”, declarou Cássio.

Fazendo defesas essenciais para a construção do placar, o camisa 12 teve seus grandes momentos na partida. Ainda na primeira etapa, evitou duas oportunidades claras, e nos minutos complementares foi uma muralha diante dos avanços da equipe alviverde.

Cássio evitou o clima de oba-oba ao comentar a partida, mas definiu o resultado como um divisor de águas para o Corinthians no returno da competição após algumas rodadas conturbadas.

"Se for ver às vezes nem é o baixo rendimento, uns detalhes que vínhamos errando e não estamos acostumados a errar. Hoje o time foi sólido, quando teve as oportunidades fez os gols, foi bem eficiente. E essa vitória nos dá moral. É continuar assim para buscarmos o título”, concluiu.

Com o encerramento da 27ª rodada amanhã, o Corinthians retorna à campo no próximo domingo (15). A equipe alvinegra enfrentará o Bahia fora de casa, na missão de conquistar mais três pontos rumo ao sétimo título do Brasileirão.