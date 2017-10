Jogo Bahia x Corinthians AO VIVO no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Bahia x Corinthians ao vivo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanha lance a lance desse grande duelo!

“Vamos entrar com a mesma ambição de ir lá em busca dos três pontos. É um jogo difícil. Temos que nos preparar da melhor forma possível e começar a ver os pontos fracos e as coisas positivas do Bahia, para tomarmos cuidado e não sermos surpreendidos”, declarou o goleiro.

Após a última rodada, o Corinthians voltou a abrir dez pontos de vantagem na liderança, mas a equipe não está acomodada. Cássio, inclusive, destacou que o líder vai lutar pela vitória na Fonte Nova.

O zagueiro Pablo, que ficou fora do jogo contra o Coritiba por conta de um desconforto na coxa, volta a ser desfalque contra o Bahia, assim como o volante Gabriel, que ainda cumpre a punição.

Além disso, outra novidade foi a volta do meia Danilo entre os relacionados para o jogo, fato que não acontecia desde agosto. O atleta quebrou a perna no ano passado e não atua desde julho de 2016.

Bahia x Corinthians ao vivo

Para poder encerrar essa sequência, o técnico do Corinthians, Fábio Carille contará com importantes retornos ao time. Após cumprirem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, Fagner e Romero voltar a ficar à disposição.

Apesar de ser um ótimo visitante no campeonato, o timão não vence há três jogos longe de Itaquera, sendo uma derrota e dois empates, além da igualdade contra o Racing pela Copa Sul-Americana.

Líder isolado, o Corinthians busca voltar a vencer longe de seus domínios, enquanto o Bahia quer embalar o quarto jogo seguido sem perder e se distanciar de vez da zona de rebaixamento.

Neste domingo, o Corinthians encara o Bahia, na Fonte Nova, às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.