Carille cita erro individual após derrota e minimiza decisão contra Grêmio

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians viajou até a Salvador, neste domingo (15) e voltará a São Paulo com mais uma derrota na bagagem. Abusando de erros individuais e técnicos, o time de Fábio Carille foi superado pelo Bahia por 2 a 0, e já pode começar a se preocupar com a queda da vantagem confortável que tinha antes. O treinador, logo após a partida, em entrevista coletiva, falou sobre a falha individual de Fagner, no lance do primeiro gol e também do baixo rendimento apresentado na Fonte Nova.

"A gente voltou a ter erros de passe, vários na saída, eu chamei a atenção no intervalo. Bom saber dos nossos erros, segundo tempo melhorou um pouquinho, mas sabemos que podemos fazer mais. Antes mesmo do primeiro gol, senti que minha equipe precisava jogar mais. Ficamos devendo no jogo de hoje. Mesmo com erros nos gols, devíamos ter jogado mais", falou.

Durante todo o jogo, o Corinthians enfrentou dificuldades na criação de jogadas envolventes e triangulações. Era raro a equipe alvinegra prosperar em uma trama, sem ao menos, um erro de passe. Sobre a falta de criatividade e paciência corinthiana, Carille analisou.

"Faltou o setor de criação, quando fiz a alteração para ficar mais agudo com dois jogadores, tomamos o segundo gol. Isso nos prejudicou um pouco. A criação já vem dos zagueiros para que os meias recebam a bola e conduzam o jogo para frente" comentou o técnico.

Por fim, Carille já começou a projetar o duelo contra o Grêmio, que será disputado na próxima rodada, em Itaquera, e terá caráter de decisão, mas acabou por minimizar essa atmosfera de final para o confronto.

"Decisão é desde o primeiro jogo. Quem quer conquistar o Brasileiro tem de encarar assim. O jogo contra o Grêmio já era importante antes do resultado de hoje. É um concorrente direto", finalizou Carille.

Com a derrota, o Corinthians estagnou com 58 pontos na tabela, e viu a diferença para o Grêmio diminuir para nove. Vale lembrar que o Santos joga na segunda-feira, e pode diminuir a vantagem para o Timão em sete pontos. Na próxima quarta-feira (18), Corinthians e Grêmio se enfrentam às 21h45, na Arena Corinthians. O jogo será válido pela 29º rodada do Brasileirão.