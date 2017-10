Atual campeão, Corinthians tem grupo definido no Paulistão 2018

Google Plus

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Na tarde desta terça-feira (17) ocorreu o sorteio dos clubes para o Campeonato Paulista em 2018. Cada grupo é formado por quatro clubes, divididos em quatro grupos, logo 16 na disputa do campeonato estadual. O Corinthians, atual campeão e possuindo 28 títulos paulistas, sendo o maior campeão, terá em seu grupo Linense, Ituano e Bragantino. O campeonato começa no dia 17 de janeiro de 2018.

O regulamento segue quase inalterado. O formato ainda permanece como nos anos anteriores, com todos enfrentando todos, menos os times de seu próprio grupo. Ou seja, o Corinthians, na primeira fase, não enfrentará Linense, Ituano e Bragantino. Somente nas quartas-de-final que as equipes do próprio grupo se enfrentarão.

A grande novidade para 2018 será a possibilidade de inscrição ilimitada de garotos da base. No entanto, o jovem precisa pertencer ao clube por 12 meses. Essa questão de garotos da base foi o principal ponto de discussão das edições anteriores do Paulista.

Olho no fim de 2017

Atualmente, a preocupação alvinegra está voltada para o Campeonato Brasileiro, onde lidera com 58 pontos, tendo nove pontos de vantagem para o segundo colocado, o Grêmio, que é o próximo adversário.

A última partida do Timão foi marcada por uma atuação bem abaixo da média e, desde o returno da competição, o bom futebol não é presente mais em todos os jogos, como na primeira metade do ano corinthiano. O técnico Fábio Carille, em entrevista coletiva, disse que as mudanças no time podem não surtir efeito.

"Mudança tática, esquece. Faltando dez rodadas, não posso inventar nesse momento. Não estou em período de experiência. Quem vai garantir que se eu mudar vai ser melhor? Mas mudanças de características nos setores podem acontecer".

Vários jogadores têm oscilado e de forma aguda, o que tem prejudicado o desempenho em campo: Romero, Jadson, Rodriguinho, Arana são alguns que caíram de desempenho. O lateral-esquerdo, que era uma das peças fundamentais, desde que se lesionou contra o Vitória no dia 19 de agosto, não retornou com qualidade. Contra o Coritiba chegou a expressar que sente dores no segundo tempo.

– A lesão me atrapalhou um pouco. Chega no segundo tempo e eu começo a sentir bastante dor, mas quando não vai na técnica vai na vontade – disse Arana, que continua na mira de clubes europeus.

O jogo contra o Grêmio será na Arena Corinthians, com mais de 38 mil ingressos vendidos. O jogo no primeiro turno foi 1 a 0 para o Timão com direito a pênalti defendido por Cássio contra Luan.