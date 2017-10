Corinthians e Grêmio empatam sem gols em jogo morno

Google Plus

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O líder Corinthians recebeu o Grêmio, vice-líder, em sua casa em Itaquera, na noite desta quarta-feira (19). O jogo que foi apelidado de "final antecipada", não fez justiça ao nome e terminou em 0 a 0, tendo pouquíssimas chances para ambas as equipes. A vantagem na classificação do Timão para o Grêmio permaneceu nos mesmos nove pontos, mas agora, com uma rodada a menos para o fim da competição.

Com o resultado, o Timão permanece líder com 59 pontos na tabela, porém pode ver o Santos encostar na classificação, já que o rival paulista joga na próxima quinta-feira contra o Sport, em Recife e, em caso de uma vitória paulista, o Timão pode ver o time da baixada santista "encostar" na classificação e assumir a vice liderança. Na próxima segunda (23), o Corinthians visita o Botafogo, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 30º rodada da competição.

Já o Tricolor Gaúcho, com um ponto somado, foi a 50 ganhos, e pode ser ultrapassado pelo Santos ainda nesta rodada. Vale ressaltar que essa era a oportunidade gremista de diminuir a diferença de pontos para o Corinthians para seis. O Grêmio poderá se reabilitar na competição na próxima rodada, quando recebe o Palmeiras em sua Arena.

Primeiro tempo carente de emoções

Os mais de 40 mil torcedores presentes na Arena Corinthians, viram um começo de jogo truncado, e com muita pegada no meio de campo. O Corinthians foi ligeiramente superior, mas não por chances criadas ou completo domínio da primeira etapa, mas sim por ter mais posse de bola e um pouco mais de iniciativa do que a equipe gremista.

A melhor chance de gol da equipe paulista veio pela cabeça do atacante Jô - após receber cruzamento preciso de Jadson - o atacante parou na falta de pontaria, mas assustou ligeiramente o goleiro Marcelo Grohe, que quase não trabalhou no primeiro tempo. Foi o único momento que o time alvinegro pode sentir a sensação de gol. Pelo lado gremista, para não dizer que o goleiro Cássio também viu o jogo de camarote, um chute de longa distância de Jaílson foi facilmente defendido.

As duas equipes desceram para os vestiários com a certeza que decepcionaram os seus torcedores, principalmente na parte ofensiva. Ambos os times abusavam de erros de passes, e jogadas que não terminavam. A torcida corinthiana, inclusive, se mostrava impaciente a cada recuo de bola para os seus zagueiros, e goleiro Cássio.

Segundo tempo igual ao primeiro

A etapa complementar não foi muito diferente da inicial. O Corinthians parecia mais preocupado em não sofrer riscos, a atacar o adversário. Já o Grêmio também não parecia querer a vitória e, fechado defensivamente, apostava nos contra-ataques. Dentro das propostas das duas equipes, podemos dizer que a equipe gremista levou mais perigo ao gol alvinegro. O Corinthians, pelos pés de Rodriguinho, usava e abusava de erros de passes proporcionando contra-ataques para a equipe gremista. O Tricolor porém, não aproveitou nenhum vacilo do Timão, e também pouco ameaçou o goleiro Cássio

Carille resolveu mexer na equipe e, Jadson deu lugar à Clayson. Romero a Marquinhos Gabriel. O Timão melhorou, foi mais agudo, porém sem nunca assustar Grohe. O volante Gabriel - contundido - foi trocado por Fellipe Bastos, enquanto o Grêmio trocava Luan por Éverton e Fernandinho por Beto da Silva. Quando o jogo já se encaminhava para o final foi a vez de Jael substituir Lucas Barrios. Nada mudou, e as duas equipes caminhavam para o final da partida da mesma forma que começaram.

O primeiro, e um dos únicos lances de perigo da segunda etapa foi um chute de fora da área do volante alvinegro Maycon, quase encobrindo Marcelo Grohe. Como resposta, o Grêmio acertou uma bola na trave, após cobrança de falta do lateral Edílson. Aos 45 minutos, o árbitro Héber Roberto Lopes assinalou apenas dois minutos de acréscimo, colocando fim a uma dolorosa partida de futebol para quem acreditou que era uma final antecipada.