Jogo Botafogo x Corinthians ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Amigo leitor da VAVEL brasil, seja bem-vindo ao fim de mais uma rodada do Brasileirão. Na noite desta segunda-feira, Corinthians x Botafogo ao vivo em grande clássico alvinegro, valendo vantagem na liderança e aproximação ao G4 da tabela. Acompanhe conosco no melhor tempo real online.

O Nilton Santos será o palco da partida. A expectativa é de um público razoável, mas de alta pressão ao time paulista.

No ano passado, uma vitória pra cada lado. Em SP, 3 a 1 Timão, enquanto no returno deu Bota por 3 a 0.

O Bota é uma tradicional asa-negra para o Corinthians. Desde 2011 que o Timão não vence o rival no Rio de Janeiro. Além disso, são poucas vitórias corinthianas nos últimos anos.

Gabriel, que atuou no Botafogo entre 2012 e 2014, falou sobre o rendimento da equipe: “Lógico que queremos sempre vencer fazendo história. Brigamos por isso também, mas o importante, o objetivo, é o título. Não pensamos em bater recordes, mas sim em ganhar o título. O que ficou ali atrás não será apagado da história. Foram 34 jogos invictos, isso ninguém vai apagar”, comentou.

Após fazer a melhor campanha do primeiro turno na história dos pontos corridos, o Timão teve uma queda de 82,5% para 40% de aproveitamento.

Com o pior segundo turno dentre os campeões desde 2006, o Corinthians viaja ao Rio de Janeiro querendo vencer para se distanciar ainda mais dos concorrentes ao título.

Gatito, eleito melhor goleiro da Copa do Brasil 2017, é uma das armas dos cariocas para segurarem um dos melhores ataques do torneio, pressionado e sedento pela vitória e o retorno da vantagem.

Após ter cumprido suspensão diante do Avaí, o zagueiro Joel Carli retorna a equipe contra o time paulista. Um dos titulares unanimes o argentino assume a vaga de Marcelo, que foi o escolhido por Jair para suprir sua ausência diante do Avaí.

No confronto do primeiro turno, o Timão levou a melhor e saiu com a vitória por 1 a 0. Após ter pênalti defendido por Gatito, Jô marcou o gol que decretou a vitória da equipe paulista na Arena Corinthians.

É a rodada que o Timão entrará mais pressionado após várias rodadas na liderança. Uma derrota e verá seu maior rival apenas seis pontos atrás, tendo ainda sete rodadas e o clássico entre ambos pela frente.

O Botafogo é o 7º colocado, com 12 vitórias na competição e 44 pontos conquistados até aqui. Já o Corinthians é o líder do campeonato, possuindo cinco vitórias a mais que o alvinegro carioca e tem 59 pontos no campeonato, seis à frente do Palmeiras, 2º colocado.

Após arrancar um empate em 1 a 1 no fim da partida contra o Avaí, na Ressacada, o alvinegro carioca precisa vencer para não deixar que a diferença de pontos para os primeiros colocados aumente.