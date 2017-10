Clayson se envolve em confusão com policiais do GEPE na saída de campo

Foto: (André Durão/Reprodução)

O Corinthians viajou até o Rio de Janeiro nesta segunda-feira e foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1. Além do resultado negativo, o Corinthians teve mais um motivo para se preocupar: Clayson - atacante do clube alvinegro - supostamente teria agredido dois policiais do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (GEPE) na saída de campo. O jogador foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (JECRIM), prestou depoimento e foi liberado.

Após esclarecimentos e contar com Fábio Carille como testemunha, o jogador falou com os jornalistas que o aguardavam na porta. O treinador do Corinthians, aconselhado pelos assessores do clube, não se manifestou.

"Não foi nada demais, cheguei a empurrar na confusão, só abaixei a mão dele. Nem sabia que era policial", declarou o atleta.

Em imagem registrada por André Durão mostra o momento exato em que o atacante de 22 anos empurra o braço de um dos agentes da GEPE. O Delegado, Vinícius Domingos, não deu um posicionamento a respeito do caso e alegou não ter visto as imagens com clareza.

Carlos Leandro Branco, o policial (que aparece na imagem acima), afirmou que foi agredido na região da barriga, mas não poderia falar a respeito do que foi tratado no JECRIM.