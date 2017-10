Carille se indigna em derrota para Botafogo: "Não pode colocar um árbitro inexperiente desses"

Google Plus

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O Corinthians foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1 nesta segunda-feira (23) em partida que encerra a 30ª rodada no Estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro. Após derrota, o Timão vê seu maior rival, o Palmeiras, chegar cada vez mais perto e ainda vivo na disputa pelo título do campeonato Brasileiro.

O líder do campeonato não vence há três partidas, vindo de um empate contra o Grêmio e derrota para o Bahia, o técnico Fábio Carille falou sobre o que falta para o Timão voltar a vencer no Brasileirão, e se sagrar campeão.

“Concentrar melhor nas ações, temos saído muito atrás nos placares e o campeonato mostra que quando acontece isso é muito mais difícil de recuperar, mas é ir pra campo, não tem outro caminho, sempre deixei bem claro que o 1º turno estava fora da curva, mas o 2º está muito baixo, temos ciência disso”, disse o treinador.

Após o fim da partida com lance polêmico e pênalti não marcado para o time visitante, Carille mostrou insatisfação pela atuação dos atletas e também do time de arbitragem, e demonstrou tristeza ao falar sobre os gols levados de bola parada.

“Um jogo desse tamanho, um time brigando por título e outro por Libertadores não pode colocar um arbitro inexperiente desses, desculpa mas tem alguma coisa errada nesse sentido. O que nos deixou chateados hoje foi levar dois gols de bola parada, uma questão que eu trabalho tanto”, declarou Fábio Carille visivelmente abalado.

O técnico do Corinthians chegou a dizer há alguns dias que o Palmeiras não estaria em disputa direta para o título, mas após o fim da 30ª rodada se encontra na vice-liderança e a cada jogo diminui a vantagem para o líder, mas volta a colocar o rival ao lado de Santos e Grêmio ainda na cola do Timão.

“Eu disse que era mais difícil pro Palmeiras, mas não o coloquei fora [da disputa], mas esse campeonato tá assim, consegue três vitórias e as coisas mudam, tá na briga, os três paulistas e o Grêmio, mas para os outros está mais difícil”, opinou o treinador.

O próximo confronto do Corinthians será contra a Ponte Preta fora de casa no domingo (29) às 17h, e Carille não vê outro caminho além da seriedade ao entrar em campo para voltarem para casa com os 3 pontos disputados.