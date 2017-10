Carille lamenta chances perdidas em derrota projeta Derby: "Tenho que deixar equipe equilibrada"

Foto; Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

Não é novidade para ninguém que o líder Corinthians encontra-se em declínio. O clube paulista sofreu novamente uma dolorosa derrota na tarde deste domingo, desta vez para a Ponte Preta em Campinas pelo placar de 1 a 0. Apesar do revés, o técnico Fábio Carille, em entrevista coletiva após o jogo, elogiou o desempenho da sua equipe, e rebateu as afirmações sobre uma possível desmotivação dos atletas.

"Não serve para hoje, a gente criou, finalizou. Hoje não dá para falar sobre isso (desmotivação dos jogadores). O que me deixa mais contente é que o rendimento do time foi bom. Lutamos para caramba, lutamos muito. A ideia de colocar o time para frente deu certo. O Aranha fez uma excelente partida, as oportunidade foram criadas. Infelizmente, hoje, a gente não fez o gol", afirmou o treinador.

Para retomar o bom rendimento e caminhar em direção ao título, o treinador prega a receita do equilíbrio. Com um discurso comedido, Carille entende que o Corinthians só irá voltar a vencer se conseguir passar a sua confiança aos seus jogadores.

"Tenho que ter equilíbrio, dar moral para o meu grupo. É assim que eu aprendi e assim que eu trabalho. Tenho que ter equilíbrio, dar moral para o grupo e ir para campo trabalho. Tenho que deixar minha equipe equilibrada também. Se eu perco meu equiílibro os jogadores perdem também", recordou.

O gol que faltou, e que foi citado por Carille na entrevista é justamente o grande problema da equipe. Apenas Jô, titular incontestável, e Clayson, hoje reserva, marcaram gols na campanha do segundo turno do Timão. E foi justamente sobre Clayson que Carille comentou. Além de ser elogiado, o atacante pode cravar uma vaga no time titular já no jogo contra o Palmeiras.

"Está merecendo, mas a gente tem uma estratégia. Quem decide o jogo são 14 jogadores, os 11 que iniciam e os três que entram em campo", finalizou.

O Derby entre Corinthians x Palmeiras deverá ser decisivo para a disputa do título de campeão brasileiro em 2017. O clássico será realizado às 17 horas do próximo domingo (5), na Arena Corinthians, em Itaquera.