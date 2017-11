Jogo Corinthians x Palmeiras AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa Tarde, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o clássico entre Corinthians x Palmeiras ao vivo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

Um dos maiores clássicos do mundo, Corinthians x Palmeiras fazem um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro, além do tradicional derby acontece o confronto entre o 1º colocado Corinthians contra o vice-líder Palmeiras.

A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians é gigante, a CNN considera o nono maior clássico do mundo e a maior rivalidade do futebol brasileiro, a Football Derbies outro veículo especializado, considerou o derby paulista entre os quatro maiores clássicos do futebol mundial

Os dois clubes já disputaram diversos clássicos valendo título o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras seis vezes na história. Nos Campeonatos Paulistas de 1929 , 1954 , 1955 , 1999 . Ganhou Rio São Paulo de 1954 e o Campeonato Brasileiro de 2011

Enquanto o Palmeiras levantou a taça em dez competições que contaram com o rival como vice-campeão: Campeonato Brasileiro de 1994 (final), nos Torneios Rio-São Paulo de 1951 (final) e 1993 (final) e nos Campeonatos Paulistas de 1936 (final), 1942, 1974 (final) e 1993 (final), além do Campeonato Paulista Extra de 1938. Nos estaduais de 1942, 1947 e 1966, mesmo com o Corinthians vice-campeão, as partidas decisivas não foram realizadas contra o mesmo.

O maior artilheiro do derby é o jogador Cláudio o qual atuou pelo Corinthians e marcou 21 gols no maior clássico do país. Ademir da Guia , foi o jogador que mais atuou na história deste jogo, o ídolo do Verdão participou de 57 partidas entre Palmeiras x Corinthians

O líder Corinthians está com cinco pontos de vantagem do Palmeiras, mas não está obtendo bons resultados, nas últimas cinco partidas foram uma vitória, três derrotas e um empate.

Já o Palmeiras desde a saída de Cuca vive momento de crescimento, nas últimas cinco partidas foram três vitórias e dois empates.

Dérbi entre Corinthians e Palmeiras completa em 2017 seu centenário. Em 100 anos foram até agora foram 363 partidas, o Verdão ganhou 129 vezes, Timão terminou como vencedor em 124 oportunidades, houve 110 empates, o Alviverde balançou as redes 518 vezes enquanto o Corinthians fez 475 gols.

A Arena Corinthians será o palco da Partida entre Corinthians x Palmeiras