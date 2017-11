Corinthians e Palmeiras se enfrentam em Derby decisivo pela liderança

O Corinthians irá enfrentar o Palmeiras neste domingo (04), na Arena Corinthians, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o terceiro confronto no ano entre as equipes, que comemoram nesta temporada o ano centenário do primeiro duelo entre os clubes.

O Timão é o líder isolado da competição com 59 pontos conquistados. Com uma grande campanha no primeiro turno, sendo até campeão invicto, o Corinthians não consegue repetir a campanha no segundo turno. Uma vitória do Corinthians no clássico pode aumentar a vantagem de 5 pontos para 8, faltando apenas seis rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.

Já o Palmeiras ocupa a terceira colocação, com 54 pontos ganhos e, vem embalado para o Derby, com uma vitória o Verdão pode se aproximar muito do Corinthians. Após a demissão de Cuca, a equipe treinada por Valentim, embalou no campeonato e sonha com o título.

Em 2017, o Corinthians venceu os dois clássicos. No Campeonato Paulista, venceu por 1 a 0 na Arena Corinthians, e no Campeonato Brasileiro, venceu por 2 a 0 no Allianz Parque. As equipes se enfrentaram 354 vezes, com 125 vitórias do Palmeiras, 122 do Corinthians e 107 empates.

No primeiro turno, Timão levou a melhor sobre o Verdão (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Corinthians realiza último treino antes do clássico com portões abertos, e novidades na equipe titular

Em treino realizado em Itaquera, com 32 mil torcedores, e muita festa, o técnico Fábio Carille confirmou a escalação do Corinthians para o clássico. Com duas novidades, em relação a derrota para a Ponte Preta. Maycon e Jadson saem da equipe titular para dar vaga a Camacho e Clayson nos onze iniciais.

+ Fagner destaca elenco experiente para Corinthians seguir na liderança do Brasileirão

Uma boa noticia para o torcedor do Corinthians, é que, Fagner vai para o Derby. O lateral deixou o treino da quinta-feira (02) após receber uma pancada no tornozelo direito e não trabalhou com bola na sexta (03). Após tratamentos, ele treinou normalmente neste sábado (04) e não reclamou de dores.

Foto: Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Após o treino, o técnico Fábio Carille agradeceu o apoio dos 32 mil presentes. “Eu, em nome dos jogadores, comissão técnica e diretoria, quero agradecer o apoio de vocês não só hoje, mas como no ano todo. Ele foi muito importante para o nosso título no Paulista e na campanha no Brasileiro. Muito obrigado, de coração. Venha jogar junto para a gente fazer um grande jogo amanhã e conquistar os três pontos”.

Valentim fecha treino, e deixa dúvidas no time titular do Palmeiras

O Palmeiras teve seu último treino para o clássico, neste sábado (04) pela manhã. O técnico Alberto Valentim preferiu fechar o treino e não revelar escalação do Verdão.

O técnico tem força máxima para clássico decisivo contra o Corinthians. Mas ele preferiu não dar pistas sobre a equipe titular que vai iniciar o clássico, deixando três duvidas: Mina no lugar de Juninho, Bruno Henrique ou Thiago Santos e Willian ou Keno.

Recuperado de uma fratura no pé esquerdo, Mina tem grandes chances de retornar ao time titular. Bruno Henrique que cumpriu suspensão, também deve retornar. Willian ficou à disposição após uma lesão na coxa esquerda e pode reaparecer nos onze iniciais.