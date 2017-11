Desacreditado no início, Corinthians fecha ano com melhor aproveitamento em clássicos

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O ano de futebol no Brasil ainda não acabou, mas os clássicos no estado mais forte do país chegou ao seu fim após o terceiro Derby centenário, nesta 32ª rodada do Brasileirão.

E a vitória corinthiana para cima do Palmeiras só aumentou a vantagem alvinegra na média dos confrontos entre os quatro grandes do estado. Corinthians, Verdão, Santos e São Paulo novamente fizeram grandes duelos entre si e hoje, três desses times ocupam as quatro primeiras posições da tabela.

O Timão, iniciado o ano com a alcunha de 4ª força, terminou a temporada de clássicos com o melhor aproveitamento entre os rivais. Além disso, até o momento, foi o único que conseguiu um título. Até aqui foram 11 jogos, com sete vitórias corinthianas e um aproveitamento total de quase 75%.

Esse alto aproveitamento alvinegro é muito acima do segundo colocado no ranking. O Santos, com dois jogos a menos, conquistou quatro vitórias e foi o único time a vencer o Timão em clássicos paulistas. No entanto, o aproveitamento foi de 44%.

Também com os mesmos 11 jogos do alvinegro da capital, o São Paulo foi uma gangorra, principalmente com o ex-técnico Rogério Ceni. O Tricolor venceu apenas três vezes e um aproveitamento de 36%.

Já a maior decepção dentre os grandes paulistas, o badalado e caro elenco palmeirense teve o menor aproveitamento: foram 33%, com seis derrotas em nove jogos. Três delas no Derby centenário.

Confira abaixo os números completos:

Corinthians: 11 Jogos 7 Vitórias 3 Empates 1 Derrota - 73%



Santos: 9 Jogos 4 Vitórias 5 Derrotas - 44%



São Paulo: 11 Jogos 3 Vitórias 3 Empates 5 Derrotas - 36%



Palmeiras: 9 Jogos 3 Vitórias 6 Derrotas - 33%