Jogo Atlético-PR x Corinthians AO VIVO online no Brasileirão 2017 (0-0)

Nesta quarta-feira (8) o Corinthians enfrentará o Atlético-PR na Arena da Baixada em Curitiba, às 21h (horário de Brasília) em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, faltando apenas cinco rodadas para o fim da competição nacional. O Furacão, dono da casa, não se encontra na melhor fase e vem de derrota para o Cruzeiro por 1 a 0. Já o Timão vem de uma vitória no clássico contra o Palmeiras por 3 a 2, que o manteve no topo da tabela.

O último confronto entre os times resultou em um empate em 2 a 2 na Arena Corinthians, com dois gols de Jô, o vice artilheiro do campeonato, e para o Atlético-PR, um de Jonathan e outro de Otávio, mantendo a igualdade, e deixando o adversário insatisfeito com atuação.

Foto: Alexandre Schneider|Getty Images

O técnico do Furacão, Fabiano Soares, conta com retorno de Thiago Heleno e Felipe Gedoz para partida em casa que poderá levar o time para mais perto do G-7, dependendo do resultado de outros confrontos.

O Atlético-PR não poderá contar com o meia Sidcley, suspenso por levar o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, e também Guilherme, atleta emprestado do Corinthians para o Furacão até dezembro de 2018, e que devido a cláusula no contrato não poderá atuar com a camisa rubro-negra nesta quarta-feira.

Foto: Miguel Locatelli|Atlético-PR

Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro destacou que, apesar do bom momento vivido pelo adversário e pela possível grande presença de torcedores, não tem motivo para preocupação excessiva e que o time vai desempenhar o máximo em busca da importante vitória.

"Para o treinador todos os jogos são motivantes. Treinador vive de resultado, então em todos os jogos eu preparo da melhor forma possível para conseguir superar. Logicamente vamos enfrentar o líder, os jogadores estão muito mais motivados e a cidade também. Para o treinador é igual enfrentar o último e o primeiro. Sabemos que a torcida do Corinthians é enorme e anda muito motivada com o resultado. Nós vamos jogar no nosso campo. É impossível estar 90 minutos por cima do jogo. Também temos que fazer por onde e ganhando o jogo, para que todos saiam contentes", disse.

O Corinthians terá três desfalques para a partida, Cássio, Gabriel e Jadson, suspensos por terem levado o terceiro cartão amarelo na vitória contra o rival, Palmeiras. Porém, o treinador Fábio Carille já não poderia contar com a presença do goleiro Cássio pois o mesmo foi convocado por Tite para as partidas amistosas contra Inglaterra e Japão.

O Timão terá que lidar com mais um desgaste no time na parte final da competição, não podendo contar como Marquinhos Gabriel e Pedro Henrique, quais Carille vinha fazendo uso em partidas do Brasileirão, mas se encontram lesionado e não poderão entrar em campo na quarta-feira em Curitiba.

Foto: Divulgação|Agência Corinthians

Os jogadores considerados titulares não entraram em campo para treinamentos coletivos para evitar desgaste na reta final da competição. O lateral-esquerdo Guilherme Arana destacou que essa medida é importante para o desempenho dos atletas, apesar do deslocamento e da intensidade a ser exibida na reta final do Brasileirão.

"Em reta final de campeonato, todo descanso é importante. Estávamos na academia fazendo alguns trabalhos de recuperação. A diferença vai ser no descanso. Muitos jogadores estão desgastados neste final de temporada. Temos de tomar cuidado com o nosso corpo", afirmou.