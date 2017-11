Após um ano sem gols e muitas críticas, Giovanni Augusto sai do banco e dá vitória ao Corinthians

Foto:(Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

O meia Giovanni Augusto teve uma noite de redenção nessa quarta-feira (08). Após mais de um ano sem balançar as redes, o jogador de 28 anos, saiu do banco de reservas e anotou o gol da vitória da equipe do Corinthians contra o Atlético-PR na Arena da Baixada. A ultima vez que Giovanni Augusto marcou foi contra a Chapecoense no empate por 1 a 1, há exatos 375 dias. O jogador passou por lesões e muitas críticas dos torcedores durante esse tempo, mas revelou nunca ter deixado de acreditar em seu potencial.

"Não sou mais nenhum menino, sei como funciona o futebol. O que não pode é relaxar, acomodar. Foi o que procurei fazer nesse tempo fora: me dedicar. Eu me dediquei e sabia que na hora certa Deus iria me abençoar", disse.

Giovanni Augusto esteve envolvido em uma transferência no inicio da temporada, mas bateu o pé e pediu para continuar na equipe acreditando em seu futebol. Um dos maiores defensores do atleta foi o treinador Fábio Carille que inúmeras vezes declarou não desistir do jogador.

“Eu não desisto de jogador. Ele fez alguns treinos pela esquerda e eu gostei demais. Conversamos e ele me falou que gosta de jogar ali, trazendo para dentro. Hoje (quarta-feira) ele foi abençoado com o gol nos ajudando com a vitória aqui em Curitiba”, comentou o treinador.

O meia já atuou em 75 oportunidades pelo Corinthians e anotou 7 gols. A ultima participação memorável de Giovanni havia sido no primeiro turno em partida contra o Fluminense, no Maracanã, onde o jogador fez o cruzamento que culminou com o gol de Balbuena e consequentemente a vitória por 1 a 0.

"Acho que isso é o mais importante, o Corinthians vir e conquistar os três pontos, que vão ser fundamentais para nossa caminhada. Estou muito feliz. Quero dedicar este gol de todo meu coração ao meu filho Vitório. Eu amo muito você", comentou emocionado.

Com a vitória o Corinthians volta a abrir oito pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio. Nove para o segundo, Santos. E onze do terceiro, Palmeiras. Com 65 pontos o Timão pode ser campeão na quarta-feira (15) dependendo do resultado dos adversários. Na próxima rodada o Corinthians enfrenta o Avaí em sua Arena, sábado, às 19h (horário de Brasilia).