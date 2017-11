Com mudanças entre titulares, Corinthians finaliza preparação para duelo contra Avaí

Foto: Divulgação/Agência Corinthians

O intervalo foi muito curto. Mal teve tempo para comemorar a vitória sobre o Atlético-PR no meio da semana, o Corinthians já encerrou a preparação para o fundamental duelo contra o Avaí. O jogo será realizado às 19 horas deste sábado (11), na Arena Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Os jogadores fizeram a última atividade nesta sexta-feira (10), no Parque Ecológico do Tietê.

O trabalho foi feito de maneira secreta sem a participação dos titulares, poupados para evitar extremo desgaste. Os reservas foram bastante utilizados no treinamento. O time deve sofrer modificações para o jogo deste fim de semana. As novidades nas atividades foram a presença do meia Marquinhos Gabriel, recuperado de um estiramento muscular na coxa direita, além do zagueiro Pedro Henrique, recuperado de um ferimento no pé direito.

O goleiro Walter está fora da temporada e volta a atuar apenas em 2018. De acordo com exames feitos pelo departamento médico do Corinthians, o arqueiro teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa direita. “O jogador teve um arrancamento do tendão adutor da perna direita e vai ter que passar por um procedimento cirúrgico na próxima terça-feira. No caso desse músculo, foi a lesão mais grave. O período de recuperação é de três a quatro meses. A tendência é que a gente faça uma preparação especial para que ele trate nas férias”, disse o médico do cube, Ivan Grava.

O técnico Fábio Carille relacionou 24 jogadores para o confronto. São quatro desfalques: os goleiros Cássio – na Seleção Brasileira – e Walter – lesionado; o zagueiro Vilson – lesionado na coxa – e o suspenso atacante Jô. Caíque França deve ser o goleiro titular, o volante Gabriel e o meia Jadson retornam de suspensão automática. No ataque, Kazim deve ser escalado como centroavante.

O Corinthians ocupa a liderança do Brasileirão com 65 pontos, oito à frente do Grêmio. Para ser heptacampeão nacional com antecedência, o Timão precisa vencer os dois próximos jogos e torcer para um tropeço do Imortal Tricolor em alguma das próximas rodadas.

Confira abaixo a lista de relacionados

Goleiros – Caíque França, Matheus Vidotto e Filipe;

Laterais – Fagner, Guilherme Arana e Léo Príncipe;

Zagueiros – Balbuena, Pablo e Pedro Henrique;

Volantes – Gabriel, Camacho, Maycon, Paulo Roberto e Fellipe Bastos;

Meias – Rodriguinho, Jadson, Danilo, Marquinhos Gabriel, Giovani Augusto e Pedrinho;

Atacantes – Romero, Clayson, Kazim e Carlinhos.