Confiante após resultados positivos, Corinthians recebe Avaí em Itaquera

À todo vapor desde a vitória sobre o Palmeiras, o Corinthians agora se vê a poucos passos da conquista de seu sétimo título no Brasileirão. E neste sábado (11), às 18 horas, garantir os três pontos sobre o Avaí em Itaquera pode significar a conquista da taça já na próxima rodada - isso, é claro, dependendo dos resultados de Grêmio, Santos e Palmeiras.

Líder da competição desde a quinta rodada, o Corinthians recuperou na última semana a confiança que havia perdido ao longo do segundo turno, onde teve uma das piores campanhas entre todas as equipes. Os triunfos no Derby Paulista e diante do Atlético Paranaense, no entanto, renovaram os ânimos da equipe de Fábio Carille e também a moral com a torcida, com quem vive em clima de festa desde então.

Já o Avaí, que não vence há três rodadas, se encontra em situação cada vez mais delicada. Ocupando a 19ª posição na tabela, a equipe catarinense soma 35 pontos, e assim como a vitória fora de casa pode ser a passagem para fora da zona de rebaixamento, ela também pode aproximar o Leão da Ilha de mais uma queda.

Sem Jô, Timão busca comandante para o ataque

Após a acusação de ter agredido o zagueiro Rodrigo na partida contra a Ponte Preta, Jô recebeu suspensão de um jogo pelo STJD, e não poderá enfrentar o Avaí neste sábado. Para sua posição, Carille tem duas opções. A tendência é que o técnico mande à campo o reserva Colin Kazim, mas há a possibilidade de promover uma mudança no sistema de jogo, utilizando um falso 9 para liderar o ataque. Vale lembrar que Jô é o artilheiro da equipe na competição, com 16 gols.

Outro problema que Carille terá para esta partida é a ausência de Walter, que sofreu uma grave lesão muscular contra o Atlético Paranaense, e deve ficar fora da equipe de três a quatro meses. Cássio, o titular da posição, não foi liberado da Seleção - conforme pedido do clube -, e sendo assim, o técnico alvinegro terá de escolher entre Caíque e Matheus Vidotto, ambos formados nas categorias de base do Timão.

Além dos lesionados, o Corinthians possui um total de seis atletas pendurados, mais um alvo de preocupação para esta reta final de campeonato. Na lista, constam Fagner, Clayson, Pablo, Balbuena, Camacho e Rodriguinho.

Para fugir da zona de rebeixamento, Avaí aposta todas as fichas na partida

Com exceção do meia Pedro Castro, suspenso após acumular três cartões amarelos, o Avaí terá todos os seus jogadores à disposição para a partida. Leandro Silva, que cumpria punição na última rodada - quando a equipe catarinense foi derrotada pelo Bahia -, retorna à equipe nesta semana, mas ainda não foi confirmado na equipe titular pelo técnico Claudinei Oliveira.

No entanto, apesar de não ter tantos problemas em relação à escalação da equipe para este sábado, o Leão da Ilha também conta com uma quantidade considerável de atletas pendurados. No total, são sete jogadores: Rômulo, Alemão, Williana, Joel, Capa, Juan e Douglas.

Caso conquiste mais três pontos no difícil confronto que tem pela frente, o Avaí pode deixar a zona da degola ainda na 34ª rodada. Mas para isso, terá de torcer por uma combinação de resultados envolvendo Ponte Preta, Sport e Vitória.