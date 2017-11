Jogo Corinthians x Avaí AO VIVO agora no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Times perfilados no gramado. Hino Nacional sendo executado.

Escalação do Avaí: Douglas; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão e Capa; Judson e Wellington Simião; Marquinhos, Junior Dutra, Leandrinho; Romulo.

Escalação do Corinthians: Caíque Sá; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Rodriguinho, Jadson, Romero; Kazim.

Equipes escaladas para a partida!

Fique ligado! A partida entre Corinthians x Avaí ao vivo acontece neste sábado (11), às 19h (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o tempo real online. Acompanhe conosco. Até logo mais!

No primeiro turno, Avaí e Corinthians jogaram no estádio da Ressacada e empataram sem gols.

O histórico do confronto mostram duelos bastante equilibrados. Pelo Brasileirão, em 11 oportunidades foram quatro vitórias do Corinthians contra três triunfos do Avaí e houveram quatro empates entre as equipes.

Pendurados do Avaí: Douglas, Capa, Juan e Joel.

Desfalques do Avaí: Pedro Castro, Luan e Willians.

Apesar do momento ruim e o pouco tempo para treinar, Claudinei definiu o time que encara o líder da mesma forma que vem atuando nas últimas rodadas. Com o desfalque do volante Pedro Castro, suspenso, Wellington Simião ganha a vaga no time. Outra mudança deverá ser a volta do lateral direito Leandro Silva, após cumprir suspensão contra o Bahia o jogador deve ser titular na partida no lugar do veterano Maicon.

Caso a pontuação para se livrar do rebaixamento em 2017 seja 47 pontos, pelas contas, o Avaí precisará de quatro vitórias em cinco partidas, desempenho de líder da competição. os problemas também não param por aí. Em reunião com a diretoria, ficou acertado que o técnico Claudinei Oliveira não continua na equipe em 2018, independente da situação final.

Vivendo um momento oposto ao seu adversário de logo mais, o Avaí aposta suas últimas fichas para evitar o descenso para a segunda divisão. No entanto, a tarefa se torna mais difícil quando analisamos o retrospecto recente da equipe. 19º colocado com 35 pontos, nas últimas sete rodadas o time catarinense venceu apenas dois jogos, além disso, já acumula duas derrotas consecutivas e está a três pontos do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Pendurados no Corinthians: Fagner, Pablo, Balbuena, Camacho, Rodriguinho e Clayson.

Desfalques do Corinthians: Cássio, Walter, Jô e Wilson.

Outro desfalque importante de Carille é o principal atacante do time e vice-artilheiro da competição, Jô cumpre suspensão e Kazim deve ser seu substituto na partida, se tornando a referência na frente.

Para a partida desta noite, o técnico Fabio Carille tem problemas importantes na escalação. Servindo a Seleção, o goleiro Cássio está fora do jogo. Além disso, Walter, seu substituto imediato, lesionou o músculo adutor da coxa direita no duelo contra o Atlético-PR e não poderá mais atuar na temporada. O jovem Caíque França ganha oportunidade entre os titulares.

Após conquistar duas vitórias em sequência pela primeira vez no returno, ao vencer Palmeiras e Atlético Paranaense, o time paulista chega embalado para o confronto contra os catarinenses. A queda brusca de rendimento ao longo da competição fez com que torcida e time ligassem o alerta para não deixar o título, que parecia questão de tempo, escapar de Itaquera.

Restando apenas cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está cada vez mais próximo de garantir o título da competição nacional. Na noite desta sábado (11), contra o Avaí, a equipe alvinegra pode dar mais um passo crucial nessa caminhada. Com 65 pontos e oito de vantagem para o segundo colocado, caso vença a partida e veja seus adversários diretos tropeçarem, poderá conquistar o caneco já na próxima rodada.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Corinthians x Avaí ao vivo na Arena Corinthians, valendo pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h (de Brasília), aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!