Kazim aproxima Corinthians do título, mas pondera: "Ainda não conquistamos nada"

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O Corinthians venceu o Avaí pela 34ª rodada do Brasileirão, por 1 a 0 na Arena Corinthians neste sábado (11) e acaba se distanciando cada vez mais do vice-líder, Grêmio, e se aproxima cada vez mais da taça de campeão.

O Timão abriu o placar logo no início do 2º tempo com o inglês naturalizado turco Kazim, que substituiu o artilheiro do time, Jô, e depois de ficar nove meses sem marcar, sem ritmo de jogo e sendo criticado por parte da torcida, o atacante decidiu a partida na casa corinthiana.

“Nosso time é muito fechado, hoje, pra mim, os primeiros 20 minutos foram difíceis pois não tenho ritmo, mas briguei pelo meu time porque tiveram confiança em mim, pelo professor Carille”, declarou Kazim após o fim da partida.

Quem deu a assistência para Kazim foi Guilherme Arana, que fez grande atuação no 1º turno, porém vinha sendo criticado por erros contínuos, e parece estar voltando ao ritmo do time ao decorrer das partidas, se mostrou feliz e orgulhoso do atacante parceiro de time.

“As oportunidades aparecem para todo mundo, fico feliz em dar outra assistência e pro Kazim que entrou no jogo e deu conta do recado, agora é manter essa sequência”, comentou o lateral que vem sendo sondado pelo Sevilla, mas desconversou, focando no líder do campeonato.

Antes do fim da partida, o torcedor presente na Arena Corinthians gritava “é campeão”, mas o elenco do Timão mostrava foco em cada jogo, como o feito desde o início do campeonato, como contou o volante Gabriel.

"Matematicamente, ainda não [somos], temos que ter a cabeça no lugar. Quando a torcida começou a gritar deu vontade de falar ‘calma, que ainda falta um pouquinho’, mas a gente entende, eu como torcedor sei, fiquei arrepiado em campo, mas temos que estar concentrados”, declarou o volante que pode erguer a segunda taça pelo Corinthians em 2017.

Dependendo de resultados paralelos, o Timão pode se sagrar campeão na próxima rodada contra o Fluminense, mas caso não aconteça, o elenco se mostra focado para as próximas partidas, tratando-as como finais particulares.

“Pode ser na quarta-feira, mas não depende só da gente, então, vamos ver o que acontece nos próximos jogos e ver o que vai acontecer no dos adversários, mesmo focados nos nossos”, comentou Gabriel ao passar pela zona mista.

Os mais de 43 mil torcedores que estiveram presentes na Arena Corinthians fizeram a diferença na partida, e o autor do único gol comparou-a com torcidas da Europa, afirmando ser diferente de qualquer outra já vista.

“Na Inglaterra a torcida não é a mesma, lá eles só aplaudem, aqui eles são apaixonados, jogam com a gente, é outra coisa, na Turquia também é assim um pouco, mas aqui no Brasil é mais”, afirmou Kazim visivelmente emocionado com o apoio da Fiel torcida a todo momento.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Fluminense na Arena Corinthians na quarta-feira (15) às 21h45 no horário de Brasília.