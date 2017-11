Veja quais resultados proporcionam heptacampeonato brasileiro ao Corinthians

Foto: Alexandre Schneider|Getty Images

Após a vitória diante do Avaí e os resultados que complementaram a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, o Corinthians ficou muito mais perto de conquistar o heptacampeonato nacional. Com 68 pontos na tabela de classificação, o Timão tem dez pontos de vantagem em relação ao Grêmio, segundo colocado, que tropeçou diante do Vitória. A equipe alvinegra podia até entrar em campo na próxima rodada já campeã, mas o triunfo do Palmeiras diante do Flamengo resultou na necessidade do time do Parque São Jorge conquistar um resultado positivo para coroar a campanha destacável que deixa o time nas primeiras posições desde as primeiras rodadas.

Para depender apenas de si, o Corinthians precisa vencer o Fluminense. Com isso, chega aos 71 pontos e só poderia ser alcançado na pontuação pelo Santos, mas fica à frente no primeiro critério de desempate, o número de vitórias. Tanto o Peixe como o Palmeiras jogam na quinta-feira, contra Bahia e Sport, respectivamente. Por isso, o Timão pode jogar e saber se é ou não campeão 24 horas depois.

Foto: Alexandre Schneider|Getty Images

Abaixo, veja as combinações de resultados que garantem o heptacampeonato brasileiro ao Corinthians.

Vitória do Corinthians

Timão campeão nacional sem depender de qualquer outro resultado.

Empate do Corinthians

Tropeço do Grêmio contra o São Paulo;

Santos não deve somar seis pontos contra Chapecoense e Bahia;

Tropeço do Bahia diante do Sport.

Derrota do Corinthians

Derrota do Grêmio contra o São Paulo;

Três pontos do Santos contra Chapecoense ou Bahia, no máximo;

Tropeço do Palmeiras diante do Sport.