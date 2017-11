Jogo Corinthians x Fluminense AO VIVO online no Brasileirão 2017 (0-0)

O Corinthians precisa de uma vitória contra o Fluminense às 21h45min de hoje, no Itaquerão, para conquistar pela sétima vez o título do Campeonato Brasileiro – o clube venceu a competição em 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015. Mesmo com uma derrota para a equipe carioca, o time paulista pode conquistar a taça.

Em busca do título no Corinthians x Fluminense ao vivo hoje, Fábio Carille não poderá contar na noite de hoje com a sua principal referência na zaga. O paraguaio Balbuena, suspenso, sai para o ingresso de Pedro Henrique. A boa notícia fica por conta do retorno de Jô. O atacante, vice-artilheiro do Brasileirão com 16 gols – atrás apenas de Henrique Dourado, do Fluminense – volta no lugar de Kazim, que marcou o gol da vitória contra o Avaí no sábado. Sem o retorno do goleiro Cássio, que esteve no banco de reservas no jogo da Seleção ontem, em Londres, contra a Inglaterra, e com Walter, lesionado, Caíque, o terceiro da posição, deve iniciar.

Desta forma, o Corinthians, que teve um início de segundo turno conturbado mas agora soma três vitórias nos últimos três jogos (contra Palmeiras, Atlético-PR e Avaí), vai a campo com Caíque, Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Arana; Gabriel e Camacho; Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô.

– Foi uma semana pesada, de pressão pelos nossos resultados. Agora, estou tranquilo, ciente de que não está resolvido, mas temos de saborear essa vantagem. Amanhã (hoje) será especial, mas não o (jogo) mais importante. Será especial pelo sabor de título brasileiro de uma equipe desacreditada, de um técnico novato. Mesmo assim, levo com normalidade tudo isso – disse o técnico Fábio Carille.

Para aumentar as probabilidades de título do Corinthians, o Fluminense venceu apenas um dos últimos cinco jogos que disputou no Brasileirão. Fora do Rio de Janeiro, o retrospecto do time carioca é pior ainda. A última vez que a equipe de Abel Braga venceu fora do Estado na competição foi em julho.

Mesmo sendo campeão na noite de hoje, a CBF não irá entregar a taça ao Corinthians – a entidade confirmou ontem a decisão.

A principio, a CBF pretendia entregar o troféu hoje mesmo em caso de título, no entanto, recuou da decisão por conta de uma “questão operacional em razão do horário da partida”. Assim, caso conquiste o título contra o Fluminense ou diante do Flamengo, em jogo marcado para o próximo domingo, às 17h, na Ilha do Urubu, o Corinthians receberá o troféu apenas no dia 26, quando enfrenta o Atlético-MG no Itaquerão.

A CBF desistiu de levar a taça do Campeonato Brasileiro para Itaquera nesta quarta-feira, na partida entre Corinthians e Fluminense, pela 35ª rodada da competição. A entidade tinha confirmado que a festa caso o Timão fosse campeão estava armada, mas mudou de ideia por questões de segurança.

No ano passado, a CBF levou a taça para a Arena do Palmeiras no duelo contra a Chapecoense com a condição de só mostrá-la caso o time fosse campeão. A ideia era fazer o mesmo com o Timão.

Com a mudança, caso o Corinthians seja campeão nesta quarta-feira, a taça deverá ser entregue só na 37ª rodada, na partida contra o Atlético-MG, dia 26, em Itaquera.

lateral-direito Fagner será o capitão do Corinthians nesta quarta-feira, diante do Fluminense, às 21h45 (de Brasília), em duelo que pode confirmar o título do Campeonato Brasileiro – o Timão precisa de uma vitória.

A decisão foi anunciada pelo técnico da equipe, Fábio Carille, em entrevista coletiva na véspera do confronto. Porém, o técnico lembrou que a taça da competição não será erguida nesta quarta-feira mesmo em caso de título:

– Capitão de amanhã (quarta-feira) será o Fagner. Normalmente eu aviso um dia antes, então falei na reunião sobre o Fluminense. Não pensei ainda sobre quem levantará a taça, porque as coisas não estão definidas. Contra a Ponte, vim com um 3 a 0 e foi fácil definir. Agora não sabemos nem se vai ter taça no estádio – comentou.

Em caso de título até lá, o Corinthians deve receber a taça no dia 26, quando voltará à Arena para enfrentar o Atlético-MG, às 17h (de Brasília).