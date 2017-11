Com alta expectativa, Corinthians busca sacramentar hepta nacional diante do Fluminense

No início de 2017 poucos imaginavam esse cenário. Talvez o mais fervoroso corinthiano não acreditasse que em novembro o time iria disputar um jogo que poderia garantir um título nacional. Mas, com a consistência de um primeiro turno de altos elogios, nem o segundo turno irregular e cheio de descrenças pôde mudar o panorama e conquistar o heptacampeonato. A noite desta quarta-feira (15) tem tudo para ser especial ao clube do Parque São Jorge. A partir das 21h45 (horário de Brasília), o Corinthians encara o Fluminense na Arena Corinthians, em Itaquera, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017.

Foto: Divulgação|CBF

Vale taça, e o Timão está muito perto de conquistar o sétimo troféu do Brasileirão. Para depender apenas do próprio resultado, uma vitória simples garante a taça. Caso haja um resultado diferente da vitória, tropeços de Grêmio e Palmeiras serão decisivos. Os paulistas ocupam a liderança com 68 pontos ganhos, dez à frente do Tricolor Gaúcho.

Por outro lado, o Fluminense quer estragar a festa com o objetivo de ter tranquilidade na reta final do Brasileiro e evitar que a luta contra o rebaixamento seja mais sofrida. O Tricolor das Laranjeiras tem 43 pontos, no 14º lugar, e uma vitória pode garantir a permanência dos cariocas. No encontro válido pelo primeiro turno, Balbuena garantiu a vitória do Timão no Maracanã.

Foto: Buda Mendes|Getty Images

Tranquilidade em meio à euforia

A alta expectativa pela conquista do título e a conquista de três vitórias nos últimos três jogos motivou ainda mais o torcedor, que soltou os primeiros gritos de campeão ainda no último fim de semana, quando o Corinthians venceu o Avaí. Apesar de todo o clima de vencedor, o elenco alvinegro tenta manter a calma e a tranquilidade, ir na contramão de todo o ambiente festivo que se manifesta pelos ares.

Três jogadores são desfalques certos. O goleiro Walter foi submetido a procedimento cirúrgico e só volta a jogar no ano que vem. O zagueiro Balbuena cumpre suspensão automática, enquanto o companheiro de defesa Vilson está em processo de transição. O goleiro Cássio, titular da meta corinthiana tem presença incerta. Após defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Japão e Inglaterra, o arqueiro deve chegar momentos antes da partida. Se isso acontecer, fica no banco de reservas.

Foto: Divulgação|Agência Corinthians

Na coletiva após o treino final, o técnico Fábio Carille estava com um semblante mais tranquilo. O treinador destacou que seus comandados irão fazer um jogo inteligente, manter o ritmo das outras partidas para conseguir o resultado positivo. Além disso, agradeceu aos jogadores pelo desempenho durante a temporada, que pode culminar com a conquista de mais um título na temporada.

“Não vamos nos atirar, vamos fazer um jogo inteligente. Estou muito tranquilo, não mudamos nada do que fizemos até agora. Estou pregando aos atletas a seriedade de mais um jogo importante e decisão. Mas claro que é diferente saber que uma vitória dá um título tão esperado e importante. Será especial, mas não o mais importante. Especial pelo sabor de título brasileiro de uma equipe desacreditada, de um técnico novato. Levo numa normalidade tudo isso. Um jogo especial. Quero parabenizar o grupo de jogadores que me escuta demais. É um conjunto, tenho participação, mas o mérito é deles. Só passo uma ideia de jogar, que é importante, mas quem executa é deles. Passo em vídeo e no campo, mas a execução é deles”, declarou Carille.

Fazer sua parte e garantir permanência

O Fluminense já esteve em situação mais delicada quanto ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Apesar do revés no último fim de semana contra o Cruzeiro, os resultados dos concorrentes deixam a equipe mais tranquila. Entretanto, a equipe carioca quer garantir a permanência por questões matemáticas o quanto antes. Para isso, uma vitória é fundamental para chegar à nota de corte dada pelos matemáticos e estatísticos.

Para o duelo contra o Corinthians, o zagueiro Renato Chaves e o lateral-esquerdo Marlon cumprem suspensão e não jogam. Mateus Norton segue lesionado e também não entra em campo. Gum e Reginaldo disputam a vaga na defesa, enquanto Léo vai ser escalado na lateral. O meia Sornoza e o atacante Henrique Dourado, artilheiro do Brasileirão, voltam à titularidade.

Foto: Nelson Perez|FFC

Na conversa com a imprensa, o lateral Léo falou sobre o fato de ser titular novamente com a camisa do Flu. O jovem jogador destacou que vai ser um jogo difícil, mas o time está decidido a estragar a festa do Corinthians pela conquista do heptacampeonato brasileiro para garantir a permanência na elite do futebol nacional de uma vez por todas.

“Vamos entrar com vontade de vencer. Nosso objetivo é fazer logo esses pontinhos que restam. Será um jogo muito difícil. Os dois times têm objetivos na competição. Temos que encarar esse jogo como se fosse uma final. Temos nosso objetivo de fazer o melhor pelo Fluminense. Creio que a torcida vá lotar. Sabemos disso. Mas estamos preparados para esse momento. Esse vai ser mais um. Temos que encarar com muita seriedade e tranquilidade. Devemos fazer esses pontos que restam, sair dessa situação. Agora é manter o Fluminense onde ele não pode sair”, afirmou Léo.