Presságio: vencer Copa São Paulo certifica títulos nacionais no segundo semestre

Corinthians heptacampeão: título da Copa São Paulo antecipa conquistas nacionais

Uma forte relação no futebol é entre Corinthians e Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão é o maior vencedor na história da Copinha, com dez conquistas. Curiosa e coincidentemente, quando o Alvinegro do Parque São Jorge vence o principal torneio das categorias de base, é um prenúncio de que vem coisa boa no profissional. Ao longo da história, foram conquistas regionais, nacionais e até mundiais. Em 2017, a história se repete. Em todos os títulos do Campeonato Brasileiro vencidos pelos paulistas (1990-1998-1999-2005-2011-2015-2017), quatro foram precedidos pelo troféu da Copinha.

Em 1999, a geração das categorias de base que veio a conquistar o Mundial em 2000 e a Copa do Brasil em 2002 no profissional resultou no quarto título da Copa São Paulo, quando o Corinthians venceu o Vasco da Gama por 1 a 0 com gol de Edu Gaspar, hoje coordenador de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Foram destaques no torneio outros atletas, como Gil, Fernando Baiano e Ewerthon. No profissional, o tricampeonato brasileiro, quando o clube levou a melhor sobre o Atlético-MG.

Assim como no profissional, o século XXI marcou uma reviravolta no Corinthians, que passou a conquistar títulos e aumentar sua grandeza tanto nos juniores como nos adultos. Em 2005, Dinélson e Bobô garantiram mais uma Copinha ao Timão ao bater o Nacional-SP. No profissional, Tévez e companhia ajudaram o time paulista a vencer o quarto título brasileiro de sua história.

A galeria de troféus foi ampliada nos dois mais altos setores no futebol do Corinthians em 2015. Maycon, hoje volante do profissional, marcou o gol da vitória sobre o Botafogo-SP por 1 a 0 e veio o nono título da Copinha. No profissional, um dos times que mais encheu os olhos do torcedor corinthiano. Comandado por Tite, o Timão sobrou na metade final do Campeonato Brasileiro e veio a conquistar o hexa.

Em 2017, a história se repetiu. Com gols no fim, Carlinhos e Marquinhos garantiram o decacampeonato da Copa São Paulo com uma vitória sobre o Batatais por 2 a 1. Além da conquista do Paulistão, o sétimo título brasileiro coroa um ano excelente dentro dos gramados. Com a integração mais ampla entre categorias de base e profissional, o futebol apresentado dominou o Brasil e o fiel torcedor pode mais uma vez gritar que o Corinthians é campeão.