Rodriguinho destaca superação do Corinthians e despreza rótulos: "Quarta força morreu há tempo"

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

Na noite desta quinta-feira (15), o Corinthians venceu o Fluminense por 3 a 1, na Arena Corinthians, e se consagrou heptacampeão brasileiro com três rodadas de antecedência. Com dois gols de Jô e um de Jadson, o Timão bateu o Fluminense de virada e fez a festa.

+ Mortal no segundo tempo, Corinthians vira sobre Fluminense e conquista heptacampeonato

Após o jogo, Rodriguinho foi perguntado sobre o elenco do Corinthians ser considerado no inicio do ano a quarta força dos quatros grandes paulistas, e hoje ser campeão do Campeonato Brasileiro. "Esse negócio de quarta força morreu há muito tempo, não tem nem que falar isso. Mostramos no Paulista que iríamos brigar no Brasileiro." disse o meia.

O meia do Corinthians analisou a campanha do Timão nesse título do Brasileirão "Fizemos um primeiro turno maravilhoso e agora coroamos." falou o atleta. Rodriguinho defendeu e exaltou o trabalho da diretoria do Timão "A diretoria também foi criticada, mas fez um excelente trabalho", disse Rodriguinho.

Jogadores comemoram título após o jogo (Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/Getty Images)

O meia também exaltou a superação da equipe em campo. "Acho que, por ser Corinthians, tem de ser um pouco sofrido. Tomamos o gol logo no início, deu aquele medo, aquele frio na barriga, mas a gente sabia que poderia sair um gol nosso de qualquer forma e isso aqui (o estádio) ia virar um caldeirão", afirmou.

Matematicamente campeão brasileiro, o Corinthians volta a campo no domingo (19), para cumprir seus últimos jogos no Brasileiro. O Timão vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, no estádio Luso-Brasileiro.