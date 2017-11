Emocionado, Guilherme Arana confirma transferência para o Sevilla em 2018

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians enfim conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017. Em meio as comemorações, uma notícia triste para a Fiel Torcida. Logo após a partida, o lateral esquerdo Guilherme Arana confirmou, muito emocionado, que irá deixar o clube paulista rumo à Europa. O destino deve ser o Sevilla, clube da primeira divisão espanhola.

"Estou emocionado de alegria, três títulos com essa camisa, e apenas 20 anos. Não sei se estarei aqui no ano que vem, por isso me emociono mais. Vou fazer minha vida, ir para a Europa e estou feliz com isso”, disse o atleta.

A transferência para a Europa era um desejo pessoal do jogador, assim como o lateral esquerdo também era um alvo antigo de clubes europeus. No meio do ano, Guilherme Arana foi especulado em diversos clubes, inclusive o Barcelona. Questionado se o seu destino seria o clube catalão, Arana confirmou que a proposta é do Sevilla.

“Tudo indica que vou embora. Ainda não assinei nada, mas tem a possibilidade de ira para a Espanha. Não chegou nada oficial do Barcelona, chegou do Sevilla. Estou muito emocionado e agradeço o Corinthians”, finalizou.

A transferência deve girar em torno de 41 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos de Arana. O Corinthians atualmente possúi 40% dos direitos econômicos, e deve manter uma fatia visando um lucro com uma transferência futura. Atualmente as negociações encontram-se en andamento e apenas alguns detalhes separam a venda definitiva do lateral.

Guilherme Arana foi o dono da lateral esquerda do Corinthians ao longo da campanha do heptacampeonato. Ao todo, o lateral-esquerdo soma 85 jogos e três gols com o manto alvinegro. Se de fato deixar o clube, Arana sai com três títulos conquistados: Campeonato Brasileiro 2015, Campeonato Paulista 2017 e Campeonato Brasileiro 2017.