No retorno aos gramados após 15 meses, Danilo iguala marca única de Dinei

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Danilo, 38 anos, jogou menos de 10 minutos no Campeonato Brasileiro devido a uma grave lesão que sofreu há mais de um ano. De volta aos gramados, o atleta faturou mais um título com a camisa alvinegra, e de quebra igualou uma marca que só Dinei tinha com a camisa do clube paulista: três títulos nacionais jogando pelo Corinthians.

O meia participou das campanhas vitoriosas de 2011, 2015 e 2017. Atuou em 36 partidas e três gols na primeira conquista. Na segunda, foram 29 jogos e nenhum gol. Já na terceira, menos de 10 minutos em campo, mas papel fundamental nos vestiários e no dia a dia.

Já Dinei, particpou das campanhas vitoriosas de 1990, 1998 e 1999. Em sua primeira conquista, o atacante havia sido revelado naquele mesmo ano e atuou em apenas sete partidas. Em sua segunda conquista, o atleta foi décimo segundo jogador do time e teve papel fundamental nos 21 jogos em que atuou, marcando três gols. Já na terceira vez que venceu o Brasileirão, atuou em 14 partidas e não marcou nenhum gol.

Danilo entrou na partida aos 48 minutos do segundo tempo no lugar do atacante Jô, em meio a uma paralização no jogo por conta dos sinalizadores. A torcida clamou pela entrada do meia, e Carille prontamente atendeu. O meia não atuava desde o dia 31 de julho de 2016.

Essa é a sétima conquista de Danilo com a camisa do Corinthians. Além dos três Brasileiros, ele soma um Mundial de Clubes, uma Copa Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Paulista, lembrando que o meia não foi inscrito no campeonato estadual deste ano por conta da recuperação da lesão sofrida em 2018.