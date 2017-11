Após 18 anos, Corinthians volta a conquistar Paulista e Brasileiro na mesma temporada

Jogadores comemorando o título diante do Fluminense (Foto: Divulgação/Agência Corinthians)

O ano de 2017 ficará marcado na história do Corinthians. Pela segunda vez, em que o time conquistou os títulos do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro na mesma temporada, pela segunda vez.

Desde 1971, ano da criação do Campeonato Brasileiro, o Timão foi campeão brasileiro em sete oportunidades - recorde entre os clubes do Brasil. No mesmo período, a equipe alvinegra conquistou 13 estaduais. Porém, a única vez em que o clube do Parque São Jorge levou a taça das duas competições no mesmo ano havia sido em 1999.

Naquele ano, o Corinthians derrotou o Palmeiras na final do Campeonato Paulista e conquistou o 23º estadual da história. No fim de 1999, superou o Atlético-MG na final e foi campeão brasileiro pela terceira vez.

Porém, Além dos dois títulos desta temporada, o Coringão teve outra marca expressiva: é campeão com maior média de público do clube no Brasileirão desde 1976. O time obteve média de 39.672 pagantes no Campeonato Brasileiro 2017 com 18 partidas disputadas na Arena Corinthians. Alvinegro ainda tem mais um jogo na Arena Corinthians, faltando só o duelo contra o Atlético-MG, no próximo dia 26 de novembro.

Arena Corinthians lotada, pela 32ª rodada (Foto: Divulgação / Getty Images)

Há 41 anos...

No ano de 1976, o Corinthians disputou 23 partidas, sendo 11 delas como mandante, durante a campanha que se encerrou com o vice-campeonato diante do Internacional. Quando jogou em casa, obteve média de 47.729 pagantes por partida.

Como mandante, a maior marca do clube em 1976 foi diante do Internacional, pela terceira fase, com 113.286 pagantes no Morumbi. Mas o recorde de público geral daquele ano aconteceu em um dos episódios mais marcantes da Fiel, quando a torcida realizou a “Invasão Corintiana no Maracanã”, na semifinal contra o Fluminense, dia em que o estádio carioca recebeu 146.043 pagantes, com 70 mil alvinegros.

Já no campeonato de 2017, o jogo em que a Arena Corinthians recebeu o maior público pagante foi na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2, pelo segundo turno, com 46.090 pagante, que também é a maior marca do estádio alvinegro em jogos do Timão na história.