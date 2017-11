Atlético-MG tenta estragar festa do Corinthians para continuar sonhando com Libertadores

Na tarde desta domingo (26), às 17h, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro recebe um clássico interestadual: Corinthians e Atlético-MG. Paulistas e mineiros se enfrentam na Arena Corinthians, em Itaquera/SP.

O confronto entre alvinegros marca a entrega da taça de campeão brasileiro para o Timão. O Galo, porém, irá com tudo na busca da vaga para Libertadores 2018, e, para isso, será preciso colocar 'água no chopp' do gigante paulista.

Com 71 pontos, o Timão já é o campeão brasileiro, mas visa aumentar os pontos e passar uma 'borracha' na derrota para o Flamengo por 3 a 0 na rodada anterior.

Já o Atlético, em oitavo lugar, com 50 pontos, busca uma vaga na Copa Libertadores de 2018. Para conseguir a classificação, a equipe atleticana precisará vencer os dois últimos jogos do campeonato, que serão contra Corinthians e Grêmio.

Com treino aberto, Corinthians vai com força total

O Corinthians voltou a treinar na manhã deste sábado e os jogadores tiveram um incentivo a mais - o treino foi aberto a torcida. Para garantir o acesso ao estádio, o torcedor teve que levar 1kg de alimento não-perecível (exceto açúcar, sal, farinha de trigo, farinha de mandioca e fubá), a troca ocorreu na sexta - feira (24).

Para o jogo, o Timão dá sinal de que irá para a partida com força total, com exceção do atacante Romero que está suspenso. O provável Corinthians será: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Camacho; Jadson, Rodriguinho e Clayson; Jô.

O comandante Fábio Carille falou sobre a vontade a busca pela vitória para coroar a entrega da taça e das medalhas.

"Queremos fazer um bom jogo para levantar a taça com uma vitória. Para ficar mais bonita a nossa festa", comentou.

A partida deste domingo será a última de Arana pelo Timão, o jogador está acertado com o Sevilla da Espanha e não participa do jogo contra o Sport, na última rodada do campeonato na Ilha do Retiro.

Em busca de Libertadores, Atlético pretende colocar 'água no chopp' do Corinthians

O Atlético fez seu último treino neste sábado - 25 - pela manhã e pela primeira vez o técnico Oswaldo de Oliveria irá conseguir repetir uma escalação. Muitas vezes por lesão, suspensão ou opção tática foi necessário mexer no time mas no domingo (26) será diferente.

Sem problemas para escalar, o time que irá enfrentar o Campeão Brasileiro será o mesmo que começou a partida contra o Coritiba, na última rodada. Yago, continuará no lugar de Adilson e o trio ofensivo será mantido - Robinho, Otero e Valdívia. Cazares começará no banco de reservas.

A repetição da escalação foi um ponto destaco pelo técnico Oswaldo, que preza pela continuidade para manter um padrão de jogo, o que é cada vfez mais difícil devido ao calendário apertado do Brasil.

"Isso é fundamental. É preponderante. Qualquer treinador gostaria de trabalhar nessas circunstâncias. A pior coisa é quando você não pode contar com A ou B por determinadas circunstâncias. Eu acho que uma se forma quando você repete o time e os jogadores passam a se conhecer dentro do campo", comentou.

O Galo está definido e irá com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Yago e Elias; Valdívia, Robinho e Otero; Fred.