Jogo Corinthians x Atlético-MG ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe ao vivo e em tempo real todos os detalhes de Corinthians x Atlético-MG. O jogo é marcado pelo recebimento da taça do heptacampeonato brasileiro conquistado pelo Timão há dez dias. Fique conosco e veja toda a festa alvinegra!

A arbitragem será comandada por Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ), enquanto os assistentes serão Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Diogo Carvalho Silva (RJ).

“Isso é fundamental, é preponderante. Qualquer treinador gostaria de trabalhar nessas circunstâncias. A pior coisa é quando você não pode contar com A ou B por determinadas circunstâncias. Eu acho que, quando repete o time, os jogadores passam a se conhecer dentro do campo. No nosso futebol, a gente tem que viver substituindo muito, porque o calendário não nos dá chance de recuperar entre cada jogo para esse tipo de repetição. Hoje, se chegamos nesse estágio, para mim é muito importante”, disse.

A principal notícia em relação ao elenco foi a presença do lateral-esquerdo Fábio Santos. O jogador sofreu uma torção no tornozelo direito, mas participou da última atividade. A tendência é que o técnico Oswaldo de Oliveira possa repetir a escalação pela primeira vez desde que chegou ao clube. O comandante falou em entrevista coletiva a necessidade de manter a formação inicial.

O Atlético-MG venceu bem o Coritiba na rodada anterior e ainda sonha com a possibilidade de estar na Taça Libertadores da América em 2018, ainda que nas fases preliminares. O clube ocupa a oitava colocação, com 50 pontos, dois atrás do Botafogo, sétimo colocado. O objetivo desta tarde é se destacar em meio ao clima de festa e euforia corinthiano.

“A gente queria definir o campeonato logo, mas não é assim. Quando estiver na frente, tem de fazer as mesmas coisas. Dificilmente esses dois jogos vão mudar alguma coisa que aconteceu neste ano todo. Ruim colocar jogadores relaxados neste momento. Não entra em campo numa igualdade. A partir do momento que fomos campeões, apesar de a gente pedir concentração, o cara já pensa na viagem. Dificilmente vai mudar algo do que pensamos sobre 2018 nestes dois jogos”, afirmou Carille.

O comandante corinthiano destacou que o mais difícil foi controlar a ansiedade após o bom primeiro turno. Sobre o jogo deste fim de semana, citou que pedir atenção máxima e concentração é necessário, mas sabe que a pegada do time pode ser diferente por ter alcançados os objetivos propostos durante o ano.

Outro detalhe é a grande quantidade de jogadores pendurados. O lateral-direito Fagner, os volantes Camacho e Maycon, os meias Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Clayson não podem receber cartão amarelo com a prerrogativa de ficarem ausentes do último jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

O técnico Fábio Carille finalizou a preparação ao relacionar 23 jogadores para o confronto. O heptacampeão brasileiro não poderá contar com o goleiro Walter e o zagueiro Vilson, que se recuperam de procedimentos cirúrgicos, o atacante Romero, suspenso, e o zagueiro Pablo, que não chegou a acordo de renovação contratual com a diretoria e não joga mais pelo clube.

O último dia de preparação para o jogo contou com muita festa da torcida. Em treino aberto na Arena Corinthians, palco do confronto do jogo deste fim de semana, 15 mil torcedores compareceram e fizeram uma bela festa nas arquibancadas. Ao fim das atividades, muitos não se contiveram e invadiram o gramado.

Já campeão com três rodadas de antecedência, o Corinthians entra em campo decidido a conquistar uma vitória importante para carimbar o jogo que vai marcar o recebimento da taça do hepta. Na última rodada, o Timão foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 0. O clube soma 71 pontos.