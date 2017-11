Em jogo com belos gols de falta, Corinthians empata com Atlético-MG e ergue taça do Brasileirão

O heptacampeão Corinthians recebeu o Atlético-MG na Arena Corinthians na tarde de domingo (26), em jogo que a taça do Brasileirão 2017 foi entregue ao time paulista. A partida terminou em empate, com o placar sendo aberto pelo visitante, mas também ficou marcada pelos belos gols de falta marcados por Otero e Jadson, e o belo gol no ângulo de Marquinhos Gabriel, e Fred que garantiu o empate para o time mineiro.

O jogo terminou em festa para os corintianos, podendo finalmente erguer a sua 7ª taça do Brasileirão, mas o Galo volta para casa em situação delicada, sem saber se conseguirá vaga para a Libertadores de 2018, sua 6ª participação seguida.

Pressão do campeão, mas o Galo abre o placar na Arena Corinthians

O jogo começou com pressão do time da casa, já levando perigo com Camacho, que quase abriu o placar e com Jadson, que atormentou o goleiro Victor com chutes no travessão e jogadas trabalhadas. Mesmo fazendo sufoco no time adversário, o primeiro a abrir o placar foi o visitante em seu segundo lance de perigo de gol, com Otero, em bela cobrança de falta.

Após o placar ser aberto, o Corinthians continuou levando perigo ao gol de Victor e Clayson assustou a todos em finalização rasteira que bateu na rede pelo lado de fora, aos 33’ do 1ºT. E 2 minutos após este lance, o juiz marcou falta para o Corinthians e Jadson marcou o gol de empate. Mesmo com o empate garantido, o Timão continuou atacando e, novamente em cobrança de falta de Jadson, o atacante e artilheiro Jô quase marcou seu 19º gol do Brasileirão.

Corinthians tenta virada mas Atlético-MG mantém o empate

O 2ºT já começou diferente na Arena Corinthians, com a saída de Camacho e entrada de Marquinhos Gabriel, e logo no começo da etapa, após cruzamento de Clayson, Guilherme Arana chega, mas a bola passa por cima do gol. E em outro lance, Arana faz jogada que chega em Rodriguinho, e faz o goleiro atleticano trabalhar fazendo bela defesa.

Aos 12’, Marquinhos Gabriel que havia acabado de entrar, recebe a bola na direita e bate para o gol de Victor, acertando o ângulo e marcando o gol da, até então, virada corintiana. Alguns minutos após o belo lance de gol, os espectadores presenciaram cena bizarra de Cássio, o responsável por erguer a taça de campeão, que recebeu a bola recuada de Balbuena e errou o chute, e por muito pouco, a bola não entra no gol do Corinthians.

O Atlético-MG seguiu em busca do empate em lances de cobrança de escanteio, e Otero foi o jogador que mais fez Cássio trabalhar, mas aos 20’, o camisa 11 do Galo cobrou escanteio e a bola sobrou para Fred, que deixou tudo igual novamente na Arena Corinthians.

O autor do gol de empate do Atlético-MG recebeu uma chance de virar o placar em contra-ataque, e desperdiçou o chute por cima do gol de Cássio. Com a saída de Rodriguinho, o volante Maycon entrou em campo, e em menos de 5 minutos já levou perigo ao gol de Victor com chute da meia-lua, mas o goleiro defendeu, e aos 41’, o jovem volante chutou em direção ao gol e a bola chegou a bater na rede pelo lado de fora, passando impressão de gol. E já nos acréscimos, Jô quase marca o terceiro gol da partida após cruzamento de Fagner, mas a bola passa colada a trave de Victor.