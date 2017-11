Corinthians fecha 2017 com melhor média de público do Brasileiro

Arena Corinthians lotada no último como mandante em 2017 (Foto: Eduardo Ramos/VAVEL Brasil)

Depois de 35 anos, o Corinthians conseguiu uma média de público superior a 40 mil torcedores no Campeonato Brasileiro. A média de pagantes foram exatos 40.007 presentes em 19 jogos disputados na Arena Corinthians. Além disso, obteve uma excelente taxa de ocupação e uma renda bruta alta: 84% e R$ 43.774.865, respectivamente. O preço médio do ingresso foi de 57 reais.

A última partida como mandante nesta temporada, contra o Atlético-MG, colaborou para tal marca. Com uma taxa de ocupação de 96% e 46.030 corinthianos para ver o troféu do hepcampeonato ser erguido pelo goleiro Cássio, capitão e ídolo do Timão.

Em 2017, o Corinthians atingiu a melhor média de público dentre os setes campeonatos brasileiros que já conquistou em sua história. As duas melhores médias foram obtidas quando jogou na tão sonhada casa: Arena Corinthians.

Médias de público do Corinthians nos seus 7 títulos no Brasileiro: Ano Média de Público 1990 24.410 1998 26.271 1999 24.304 2005 27.330 2011 29.387 2015 34.188 2017 40.007

Ademais, essa foi a décima vez que o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro com a melhor média de pagantes, considerando a competição desde 1971. Os anos contabilizados foram: 1972, 1976, 1993, 2004, 2005, 2010 a 2012, 2015 e 2017.

Com relação aos maiores públicos do estádio do Timão, desde a inauguração em 2014. As médias do Brasileirão contribuíram para quebras de recorde. No caso, o decisivo jogo contra o Palmeiras que teve 46.090 pagantes, superando a antiga marca (46.017) que era pertencente à final do Paulistão, quando empatou por 1 a 1contra a Ponte Preta.

Veja o top 10 de público do Corinthians em sua arena: