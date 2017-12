Campeão, Corinthians domina principais seleções do Campeonato Brasileiro 2017

Foto: Divulgação/Twitter Oficial

Fim de temporada no futebol brasileiro. Após 12 meses de muita bola rolando nos gramados em todo o Brasil, é hora das famosas listas de melhores e premiar quem brilhou no ano de 2017. E o heptacampeão Corinthians foi quem dominou as escolhas dos melhores do torneio mais importante do país.

O tradicional e sempre concorrido Bola de Prata, antes da Revista Placar, e agora da emissora Espn, premiou, no começo desta tarde, os melhores jogadores por meio da média das notas rodada a rodada nesse campeonato. O Timão dominou a eleição tendo jogadores, técnico, artilheiro e melhor jogador.

Primeiramente, Jô recebeu seu prêmio por artilheiro do Brasileirão. Foram 18 gols, empatado com Henrique Dourado. O camisa 7 quebrou a escrita do Corinthians nunca ter emplacado um artilheiro nas histórias do Brasileiro.

Foto: Divulgação

Fábio Carille recebeu o Troféu Telê Santana de melhor técnico do campeonato. O treinador conduziu o alvinegro ao melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, ficando invicto por mais de 19 partidas.

No time, mais domínio corinthiano. Fagner foi eleito melhor lateral-direito, Balbuena entrou como melhor zagueiro e Jô novamente apareceu na lista, agora como melhor centroavante.

Encerrando a cerimônia, novamente Jô brilhou. O "Filho de Itaquera" foi eleito o craque da competição, o Bola de Ouro do Brasileirão 2017.

Premiação da CBF com brilho preto e branco

A segunda-feira de premiação terminou com mais uma festa importante. Dessa vez no Rio de Janeiro, a entrega dos prêmios aos melhores do Brasileirão foi realizada pela CBF. E novamente o Corinthians dominou.

Contando com votos de jornalistas, público e pessoas do ramo, a seleção variou da equipe formada na premiação anterior, mas muitos nomes se repetiram. O Timão foi, mais uma vez, a equipe com mais representantes dentre jogadores, craques e técnico.

Jô recebeu mais um troféu por ser artilheiro, novamente empatado com Henrique Dourado. No lado corinthiano, Fagner e Balbuena repetiram a dose e foram eleitos melhores em suas posições. A diferença ficou na lateral-esquerda, onde Guilherme Arana recebeu sua premiação após um 2017 fantástico e que terminou coroado com a transferência ao Sevilla.

Foto: Divulgação

Os três defensores alvinegros fizeram companhia a Jô, eleito melhor atacante da seleção e também o craque do campeonato. O prêmio sela de vez a volta por cima do atacante, que chegou sob desconfiança, ainda em 2016, ficou quieto na dele e calou críticos e rivais.

No banco, dois prêmios para o mesmo personagem. Fábio Carille levou o troféu de Técnico Revelação e Melhor Técnico de 2017.